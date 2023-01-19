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7 минут назад

Air Arabia отложила полеты в Абу-Даби из Казани и Екатеринбурга

TourDom

Air Arabia решила повременить с рейсами в Абу-Даби из Казани и Екатеринбурга. Они должны были начаться еще в конце декабря. Теперь открытие полетов из Казани перенесено на 16 февраля, а из Кольцово – на 27 марта.

Air Arabia отложила полеты в Абу-Даби из Казани и Екатеринбурга
Фото: TourdomTourdom

По информации казанского аэропорта, авиакомпания собирается возить пассажиров в Абу-Даби дважды в неделю, по вторникам и четвергам на аэробусах А320. Ожидается, что из России лайнер отправится в 14:05, обратный рейс согласно графику должен вылетать в 09:00.

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Из Екатеринбурга, судя по данным аэропорта, перевозчик планирует летать в Абу-Даби дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

Специалисты считают, что причина переноса рейсов связана с недостаточной коммерческой эффективностью в условиях конкуренции. Из Казани в Дубай сейчас ежедневно летает flydubai, а в Шарджу с периодичностью 2 раза в неделю выполняет рейсы сама Air Arabia. Примерно такой же объем перевозки заявлен из аэропорта Кольцово.

«Операторы поставили много полетных программ, ожидая всплеска бронирований на новогодние каникулы, а его не было. Спрос был переоценен, и загрузка рейсов в Абу-Даби оказалась недостаточной», – сказал редакции TourDom.ru один из экспертов направления.

По мнению представителя туроператора PAC Group, на спрос повлияла в том числе и прохладная погода в Эмиратах в новогодние праздники:

«Купаться в Персидском заливе было достаточно проблематично, вечером 13-14 градусов, днем 20-24. Каникулы были отмечены дождями».

В туроператоре «Русский Экспресс», который планировал взять блок мест на рейсах Air Arabia, сообщили, что выбрали другого партнера для организации туров. «Мы предпочли включить в турпакеты перелет flydubai, – сказал генеральный директор холдинга Тарас Кобищанов. – С середины февраля эта авиакомпания доводит частотность полетов до 10 рейсов в неделю как из Екатеринбурга, так и из Казани».

Отметим, что билеты на рейсы из Казани в Абу-Даби уже есть в продаже. Перелет в одну сторону 16 февраля предлагается за 30 тыс. руб., дорога в оба конца обойдется в 43 тыс. Места на рейсах из Екатеринбурга пока не доступны для бронирования.

Заграница,Аэропорт Кольцово,
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