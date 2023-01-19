Как поехать в Минск на машине и что происходит на границах

На зимних каникулах перед семьями с детьми встал вопрос: как сделать их запоминающимися и яркими. Оставшимся в области программа была понятна — каток, кино, поход на ярмарку и поездка к морю. Редкие счастливцы «потянули» отдых в тёплых краях. Семья Смирновых выбрала для себя Минск. Вроде бы и заграница, а с другой стороны — попасть туда из Калининграда пока реально, как это было — в материале «Страна Калининград».

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

В Литве спокойно

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Сейчас в Минск можно отправиться разными способами. На самолёте — самый небюджетный. Стоимость билетов в новогодние каникулы начиналась от 12 тысяч рублей. Лететь до Минска 3 часа, хотя всего 500 с лишним километров. Но из-за закрытого европейского неба для российских самолётов маршрут пролегает в обход.

Второй способ — на поезде. Для такой поездки нужен загранпаспорт. Билеты обычно берут до Смоленска, так как для путешествия «из России в Россию» цена намного ниже, чем если брать билет Минск — Калининград. В Минске можно спокойно выйти. Однако на обратном пути могут возникнуть проблемы: в минский поезд сажают не всегда. Нужно будет добраться из Минска до Смоленска. Это сделать просто на «Ласточке», которая идёт 3 часа.

Третий способ попасть в Минск — на машине через территорию Литвы. Въезд для большинства россиян в Литву сейчас запрещён, однако калининградцам — обладателям транзитной визы УТД такую возможность пока предоставляют. На территории Литвы, следуя транзитом, можно находиться 24 часа. Теоретически вы даже успеете переночевать в гостинице и погулять по городу. Выехать нужно обязательно с другой границы.

«У нас в паспортах были свежие УТД, поэтому в Минск мы решили ехать на машине, — рассказывает Екатерина Смирнова.

Было интересно опробовать маршрут на собственном опыте и выяснить, как относятся к россиянам».

Для того чтобы проехать через Литву, нужно оформить два документа: грин-карту, стоимость которой на две недели составляет 2 200 рублей, и о прохождении техосмотра. На пунктах ТО очередей нет, цена осмотра — от 643 до 1 000 рублей.

Итак, поехали. Сейчас попасть в Литву можно только через погранпереход Чернышевское — Кибартай. Ни одной машины здесь не было.

«Если честно, опасались, что примут нас «как-то не так». Но нет, всё было предельно вежливо и по делу, — вспоминает наша собеседница. — Пограничник поинтересовался, куда едем. Ответили, что в Ленинградскую область.

Всё, больше никаких вопросов и пожелание счастливого пути. Спящих детей даже не попросили вывести из машины.

На литовской части границы тоже всё чётко. Пограничник поинтересовался, следуем ли мы транзитом, услышав утвердительный ответ, взял документы, провёл поверхностный осмотр машины, и через 10 минут Литва приветствовала нас открытым шлагбаумом».

Первое, что встретили в Кибартае калининградские туристы, — длинный грузовой поезд «Содружество Соя». Он шёл медленно и гордо, как бы напоминая о том, что жизнь продолжается.

Путь до Белоруссии через территорию Литвы занимает несколько часов. Единственное, что напомнило о том, что в мире не всё в порядке, надпись на указателе в Вильнюсе «Минск, … км Occupied by Kremlin».

«Мы удивились, вроде такого факта не было в истории. Но что уж, политика добралась до дорожных указателей, — говорит Екатерина. — Далее приехали на границу Литвы с Белоруссией. На выезде тоже всё быстро, литовские пограничницы между собой разговаривали на русском. А в Каменном Логе, это уже белорусская часть границы, пограничник с интересом рассматривал нашу визу и интересовался, где и как такую получить».

Масса впечатлений

Как оказалось, Минск — отличная точка для коротких каникул, в том числе с детьми. Всё просто и понятно, город просторный и чистый, движение не слишком интенсивное, дороги широкие, много машин на русских номерах из разных регионов, работают карты МИР.

Если хотите своим детям наглядно показать, что такое ужас, обязательно сходите в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Масштабные панорамы, множество человеческих историй, огромное количество военной техники, утвари, предметов быта военного времени. Можно осматривать экспозицию самостоятельно, а можно взять экскурсовода.

«Когда мои дети, две маленькие девочки, с интересом рассматривали, задавали вопросы, удивлялись, мне подумалось, что такое знакомство с кровопролитной вехой в истории советского государства как нельзя лучше отложится в их головках с правильной стороны: война никогда не должна повторяться», — грустно говорит Екатерина.

Также в Минске находится легендарный мемориал «Хатынь», посвящённый трём годам оккупации Белоруссии, уникальный Курган Славы.

В Минске детей можно удивить локациями, которых нет в Калининграде. Например, все в восторге от посещения самого большого в Белоруссии аквапарка. Отдельного внимания заслуживает Музей лего, который занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Есть в Минске и дельфинарий, и цирк. Да и просто интересно походить по старому городу, заглянуть на улочки Троицкого предместья.

Если времени много и есть автомобиль, можно съездить на экскурсии в окружающие Минск замки, самый известный из них – «Несвиж».

Остерегайтесь Каменного Лога

Спустя несколько дней семья отправилась в обратный путь. На дорогу заложили, как и ранее, около 10 часов. И это было глобальной стратегической ошибкой.

Время ожидания в пункте пропуска «Каменный Лог» составило 6 (!) часов, ещё примерно час проходили литовскую сторону. Кстати, онлайн-камеры с границы уверенно показывают очередь 0. По сути, верно — у самой границы действительно очереди нет. Потому что все ждут в специальном логистическом отстойнике. Заезд туда платный, тебя ставят в электронную очередь. На территории — лишь тёмный биотуалет. Больше никаких удобств. Интернета, wi-fi тоже нет. По словам белорусов, проблемы на погранпереходе вызваны работой литовских служб, якобы там идёт давняя модернизация. Как бы там ни было, то, что обратный путь занимает намного больше времени, чем путь туда, нужно учитывать при планировании путешествия.

«В целом мы довольны, что проделали эксперимент. Как будто в прошлую жизнь окунулись, когда на любые выходные могли выехать из области за границу. Думаю, что обязательно повторим этот опыт. Ведь в Минске осталось ещё много интересных и пока не изученных нами мест», — подытожила Екатерина.

Бюджет поездки на семью из четырёх человек