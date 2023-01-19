Аллигаторы и пуховик с шортами: какие страны поражают приезжих

В разных странах и городах есть свои особенности, которые бывает сложно понять приезжим. Подробнее о нюансах, которые могут по-настоящему шокировать – в материале "Рамблера".

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Открытые двери

В австралийских пригородах и деревнях не принято закрывать входные двери. Здесь никого не удивит, если родственники или друзья придут в гости в отсутствие хозяина. Чтобы скрасить ожидание, они могут перекусить чем-нибудь из холодильника или посмотреть телевизор.

Пуховик с шортами

На острове Тасмания крайне непредсказуемая погода. Утренний ливень может к полудню смениться жарой, а затем снегом. Чтобы капризы погоды не застали врасплох, жители Тасмании одеваются соответственно: здесь легко можно встретить людей, одетых в пуховики, шорты и босоножки.

Нашествие аллигаторов

Штат Флорида славится своей болотистой местностью, которая идеально подходит для аллигаторов. Вот почему этих животных здесь можно встретить где угодно: в прудах, канавах, бассейнах и даже на парковке. Местные не паникуют при виде аллигаторов, потому что знают – они мирные и никогда не нападают, если их не тревожить.

Сандвич с чипсами

Для ирландцев нет лучшей закуски, чем сандвич с чипсами. Один ломтик хлеба они мажут маслом, затем кладут на него чипсы, а сверху накрывают все это еще одним куском хлеба с маслом.

Питомцы финнов