Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
45 минут назад

Россияне стали лидерами по количеству приезжающих в Таиланд туристов

Lenta.ru

По итогам первого месяца 2023 года россияне стали лидерами по количеству приезжающих на курорты Таиланда отдыхающих — за первую половину месяца страна приняла более 99 тысяч туристов из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Управление по туризму Таиланда.

Россияне стали лидерами по количеству приезжающих в Таиланд туристов
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, с 1 по 15 января популярную азиатскую страну посетили 99,5 тысячи россиян. Вторую строчку рейтинга занимает Малайзия, откуда прибыли 89,4 тысячи путешественников. Замыкает тройку лидеров Корея — оттуда в Таиланд приехало 76,1 тысячи отдыхающих. Далее следуют Индия и Лаос с результатами 47,4 и 41,8 тысячи туристов соответственно.

Статистику подтверждают и отечественные туроператоры, работающие на направлении.

«Спрос на Таиланд ажиотажный. Таиланд сейчас — безоговорочный лидер», — отметили в компании «Пакс».

Выгоднее всего провести отпуск в пляжной стране предлагает туроператор «Русский Экспресс» — недельный тур в феврале на двоих можно приобрести минимум за 122,9 тысячи рублей. С Anex Tour можно отдохнуть в Паттайе в феврале (12 ночей) за 156,5 тысячи рублей, с Coral Travel на Пхукете — за 192,3 тысячи на 11 дней.

Ранее в январе сообщалось, что в 2023 году в Таиланде ожидается рост числа случаев заболевания малярией в 3 раза, лихорадкой Денге — в 4,5 раза. Туристам, которые почувствовали себя плохо после укуса комара, посоветовали не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители