Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
2 часа назад

Доцент Гареев перечислил туристические маршруты для россиян в 2023 году

runews24.ru

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев проинформировал российских путешественников о главных туристических маршрутах 2023 года, передают «Аргументы и Факты».

Эксперт перечислил туристические маршруты для россиян в 2023 году
Фото: Runews24Runews24

Сообщается, что в этом году большой популярностью наряду с Турцией и Египтом будут пользоваться такие страны, как Индия, Марокко и Тунис.

Любителям шопинг-туризма Гареев рекомендовал отправиться в Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан и Грузию.

Помимо этого, эксперт отметил и востребованные направления для путешествий внутри страны. Так, большой популярностью в 2023 году будут пользоваться Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Республика Алтай, Краснодарский край и Республика Дагестан,

Также Гареев предположил, что в этом году будет наблюдаться большой рост спроса на круизный туризм, благодаря которому туристы в рамках одной поездки смогут побывать в нескольких регионах.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители