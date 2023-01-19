Эксперт перечислил туристические маршруты для россиян в 2023 году

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев проинформировал российских путешественников о главных туристических маршрутах 2023 года, передают «Аргументы и Факты».

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Сообщается, что в этом году большой популярностью наряду с Турцией и Египтом будут пользоваться такие страны, как Индия, Марокко и Тунис.

Любителям шопинг-туризма Гареев рекомендовал отправиться в Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан и Грузию.

Помимо этого, эксперт отметил и востребованные направления для путешествий внутри страны. Так, большой популярностью в 2023 году будут пользоваться Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Республика Алтай, Краснодарский край и Республика Дагестан,