Популярный азиатский город отменит карантин для россиян

Правительство Гонконга решило отменить карантин для заболевших коронавирусом иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом в четверг, 19 января, сообщает газета South China Morning Post.

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По словам главы популярного азиатского города Джона Ли, с 30 января заразившимся COVID-19 больше не нужно будет сообщать личную информацию через онлайн-платформу гонконгского центра здравоохранения.

Глава специального административного района КНР подчеркнул, что ослабление антиковидных мер связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и высоким уровнем вакцинации населения. Кроме того, данный шаг «основан на научных данных и оценке рисков», добавил Ли.

Отмечается, что в настоящее время заразившиеся коронавирусной инфекцией жители и гости Гонконга должны соблюдать самоизоляцию в течение пяти дней.