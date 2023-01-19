Узбекистан возобновил международное автобусное сообщение

Узбекистан возобновляет международное автобусное сообщение, 19 января из Ташкента будут отправлены первые после перерыва, вызванного аномальными холодами, автобусы в Россию, Казахстан и Киргизию. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в администрации автовокзала "Ташкент".

"19 января после перерыва из-за холодов из Ташкента будут отправлены регулярные международные автобусные рейсы в Москву (Россия), Алматы (Казахстан) и Бишкек (Кыргызстан)", - сказал представитель автовокзала.

По его словам, в частности, на 12:00 по местному времени (10:00 мск) назначено отправление автобуса по маршруту Ташкент - Москва. В соответствии с расписанием автобус по этому маршруту будет курсировать два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, время в пути - 67 часов, стоимость билета - 1 млн сумов (примерно $90).