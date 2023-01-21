Что есть в квартирах в Турции, но нет в России: видео

В разных странах жилье, естественно, отличается друг от друга, и какие-то привычные нам вещи могут отсутствовать. Живущая в Турции блогер @zhenyalavrik рассказала в своем TikTok-аккаунте о том, чем квартиры в стране отличаются от российских и что в них есть такого, чего нет в квартирах наших соотечественников.

Так, например, обычно под раковиной на кухне у нас стоит мусорное ведро. В Турции на его месте небольшой газовый баллон. Дело в том, что во многих домах нет централизованного газоснабжения. Газ локально поступает к плите. У некоторых такие баллоны стоят не под раковиной, а на балконе.

Еще одна особенность турецких квартир — электрические водонагреватели в душе. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о других отличиях местного жилья.