В отелях Таиланда столкнулись с острой нехваткой персонала

Отели Таиланда столкнулись с острым дефицитом сотрудников для обслуживания иностранных туристов. Об этом пишет Bangkok Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным издания, нехватка персонала проявилась еще во время массовых закрытий гостиниц популярной курортной страны Азии из-за ограничений по COVID-19. Отмечается, что работники не спешат возвращаться в отрасль, несмотря на рост зарплаты до допандемийных уровней.

В Ассоциации отелей Таиланда сообщили, что во всех гостиничных сегментах не хватает около 30 процентов персонала. В результате некоторые сотрудники получают дополнительную нагрузку и нередко выполняют по несколько работ одновременно.