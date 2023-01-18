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2 часа назад

В отелях Таиланда столкнулись с острой нехваткой персонала

Lenta.ru

Отели Таиланда столкнулись с острым дефицитом сотрудников для обслуживания иностранных туристов. Об этом пишет Bangkok Post.

В отелях Таиланда столкнулись с острой нехваткой персонала
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, нехватка персонала проявилась еще во время массовых закрытий гостиниц популярной курортной страны Азии из-за ограничений по COVID-19. Отмечается, что работники не спешат возвращаться в отрасль, несмотря на рост зарплаты до допандемийных уровней.

В Ассоциации отелей Таиланда сообщили, что во всех гостиничных сегментах не хватает около 30 процентов персонала. В результате некоторые сотрудники получают дополнительную нагрузку и нередко выполняют по несколько работ одновременно.

Специалисты подчеркивают, что в постоянном поиске работников находятся владельцы четырехзвездочных гостиниц, поскольку их опытных сотрудников переманивают конкуренты из пятизвездочных гостиниц, предлагая более высокий уровень зарплаты.

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