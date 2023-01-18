На турецком направлении началась игра на понижение цен

В экспертной среде турбизнеса обратили внимание редакции TourDom.ru на случаи занижения цен туров в Турцию по раннему бронированию. Месседж следующий: «Конъюнктура рынка изменилась, на нее повлияло сокращение направлений туризма и нестабильное положение бизнеса из-за множества факторов категории “чёрных лебедей”. Надо быть осторожней и расчетливей, чем раньше. Однако “игра на понижение” цен уже начата, и ее драйвером выступает Fun & Sun».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Сравнение цен на популярные отели Турции действительно показывает разницу в тарифах. Так, недельный тур в 5-звездочный отель Bellis Deluxe на июльские даты с перелетом авиакомпанией «Россия» можно забронировать за 279 тыс. руб. В то же время Fun & Sun подобный тур предлагает на 16% дешевле, за 237 тыс. руб., используя чартерный рейс а/к «Ямал». Неделя в Gypsophila Club Marine 5* обойдется в 156 тыс. руб. на двоих, если бронировать у Fun & Sun, и в 184 тыс. – если покупать у других компаний с перелетом Turkish Airlines.

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Редакция направила запрос Fun & Sun, но там предпочли воздержаться от комментариев. Подписчики телеграм-канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» предположили, что разброс цен может объясняться разными условиями контрактов с авиакомпаниями. Однако такое мнение не разделяют специалисты.

«Туроператор выставляет нереальные, непонятные цены. По моим подсчетам, в турпакет заложена демпинговая стоимость билета – 250 евро, так как в турецких отелях таких тарифов просто нет», – сказал редакции TourDom.ru один из экспертов направления на условиях анонимности.

Он затруднился назвать причину: «Может быть, в туроператоре знают что-то такое, что нам пока неизвестно? Например, что к лету мы будем летать в Турцию, как раньше, три часа вместо пяти и перелет будет обходиться дешевле?» По мнению нашего собеседника, заниженные цены на туры нежелательны для рынка, они вынуждают участников рисковать своим финансовым состоянием. А это, с учётом других непрогнозируемых факторов, небезопасно.

Среди представителей туристической розницы идут споры, предлагать ли такие туры клиентам. Одни считают, что заранее бронировать не стоит – возможны изменения в полетных программах. Другие пишут, что особых проблем нет – предоплата по раннему бронированию невысока.

Эксперт из крупного туроператора по-своему объяснил текущую ситуацию: «Основные игроки по Турции не спешат форсировать раннее бронирование и находятся в ожидании судьбы курсов валют». Речь о том, что набирать рубли сейчас может быть несвоевременно: при его внезапном ослаблении туроператору придется либо нести потери, либо идти на непопулярные меры и добирать доплаты с туристов. Поэтому компании в основном предпочитают пока не наращивать объемы, и тем самым минимизируют риски.

По мнению нашего собеседника, Fun & Sun выбрал другую стратегию бизнеса. Действительно, еще в 2017 году, работая под брендом TUI Россия, оператор намеревался отправить 3 млн клиентов в Турцию, занять половину рынка и стать ключевым игроком. Даже в пандемийном 2020 году гендиректор Тарас Демура говорил, что из «черных лебедей кризиса», прилетевших в турбизнес, он сварит суп. Насколько обоснованным окажется такой подход, покажет сезон. Но уже ясно, что возможности для снижения цен у Fun & Sun не безграничны: в отличие от других крупных игроков у него нет собственной или аффилированной авиакомпании. Это дает конкурентам преимущество: при желании они тоже могут опустить планку.