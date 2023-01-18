Туристов предупредили о подстерегающей опасности в Таиланде

В Таиланде в 2023 году ожидается рост числа случаев заболевания малярией в 3 раза, лихорадкой Денге — в 4,5 раза. О подстерегающей в стране опасности туристов предупредили в Департаменте по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения королевства, передает Thai PBS World.

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Генеральный директор департамента Тарес Крассанайравивонг (Tares Krassanairawiwong) подчеркнул, что в 2022 году в Таиланде было зарегистрировано 10,1 тысячи случаев малярии и 45,1 тысячи случаев лихорадки Денге, что больше значений 2021 года в 3 и 4,5 раза соответственно.

В публикации не приводится данных по уровню заболеваний в основных туристических провинциях, таких как Паттайя, Пхукет, Краби, однако отмечается, что подавляющее большинство случаев было зафиксировано в провинциях Так, Мэхонгсон и Канчанабури.