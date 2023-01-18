В отелях Таиланда не хватает персонала для обслуживания туристов

Индустрия гостеприимства Таиланда испытывает недостаток персонала, который был значительно сокращен во время массовых закрытий отелей из-за ограничений по COVID-19. В частности, издание Bangkok Post отмечает, что специалисты не спешат возвращаться в отрасль, несмотря на рост заработной платы до допандемийных уровней.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным Ассоциации отелей Таиланда, во всех гостиничных сегментах не хватает в среднем 30% персонала. Из-за этого работающие сотрудники получают дополнительную нагрузку и нередко выполняют по нескольку работ одновременно. В такой ситуации при 100-процентном бронировании номеров вряд ли приходится рассчитывать на высокие стандарты обслуживания гостей.

Согласно проведенному опросу среди работников отелей на Пхукете и Самуи в декабре 2022 года, самая высокая средняя ставка в 61,1 тыс. бат (около 125 тыс. руб.) была в отеле Twinpalms Montazure Phuket. В то же время в гостиницах из топ-20 средняя ежемесячная оплата составляла 26 тыс. бат (около 53 тыс. руб.). Большинство из них – категории 5* и под управлением международных брендов.

В ассоциации отельеров отмечают, что четырехзвездочные гостиницы постоянно ищут новых работников для заполнения своих вакансий, так как опытных специалистов переманивают конкуренты из «пятерок», предлагая более высокий уровень зарплаты.