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1 час назад

В отелях Таиланда не хватает персонала для обслуживания туристов

TourDom

Индустрия гостеприимства Таиланда испытывает недостаток персонала, который был значительно сокращен во время массовых закрытий отелей из-за ограничений по COVID-19. В частности, издание Bangkok Post отмечает, что специалисты не спешат возвращаться в отрасль, несмотря на рост заработной платы до допандемийных уровней.

В отелях Таиланда не хватает персонала для обслуживания туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По данным Ассоциации отелей Таиланда, во всех гостиничных сегментах не хватает в среднем 30% персонала. Из-за этого работающие сотрудники получают дополнительную нагрузку и нередко выполняют по нескольку работ одновременно. В такой ситуации при 100-процентном бронировании номеров вряд ли приходится рассчитывать на высокие стандарты обслуживания гостей.

Согласно проведенному опросу среди работников отелей на Пхукете и Самуи в декабре 2022 года, самая высокая средняя ставка в 61,1 тыс. бат (около 125 тыс. руб.) была в отеле Twinpalms Montazure Phuket. В то же время в гостиницах из топ-20 средняя ежемесячная оплата составляла 26 тыс. бат (около 53 тыс. руб.). Большинство из них – категории 5* и под управлением международных брендов.

В ассоциации отельеров отмечают, что четырехзвездочные гостиницы постоянно ищут новых работников для заполнения своих вакансий, так как опытных специалистов переманивают конкуренты из «пятерок», предлагая более высокий уровень зарплаты.

В ближайшее время следует ожидать увеличения загрузки отелей. По данным издания, за первые две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 855 тыс. иностранных туристов. Резкое увеличение турпотока в стране ожидают с появлением туристов из Китая, первые массовые заезды которых уже начались в преддверии китайского Нового года.

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