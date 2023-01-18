«За доллар будут обожать»: россиянин о бюджетном отеле Египта

Российский путешественник вместе с супругой отправился на отдых в Египет и описал бюджетный отель фразой «за доллар будут обожать и уважать». Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Читатель портала рассказал, что в семидневный тур стоимостью 64 тысячи рублей на двоих входило проживание в четырехзвездочном Sea Beach Aqua Park Resort в Шарм-эш-Шейхе.

«Мы с супругой туристы непритязательные, не раз отдыхали в Египте в отелях такого уровня. Но главным ужасом для меня оказался ремонт, который проходил на территории (об этом никто не предупредил)», — пожаловался турист.

По словам россиянина, несмотря на то, что ремонт идет в скрытом режиме, а строительные смеси и мусор не разбросаны по территории гостиницы, ряд неудобств все же омрачал отдых. Например, были закрыты две трети площади ресторана, а по утрам слышался звук дрели и перфоратора из соседних номеров.

Кроме того, соотечественника разочаровали работники гостиницы.

«Персонал — лентяи ужасные, но за доллар будут шевелиться, обожать и уважать, особенно уборщики и бармены. Правда, стимулировать нужно ежедневно, на следующий день они вас почти не узнают, а вспоминают только если освежить им память очередной порцией чаевых», — отметил путешественник.

Также туристы остались недовольны работой официантов в отеле, внимание которых невозможно привлечь даже чаевыми.

«Официанты — отдельная тема, в основном молодые ребята, которые чаще всего просто общаются между собой, громко ржут, ругаются, устраивают шуточные кулачные бои, не обращая внимания на туристов», — добавил он.