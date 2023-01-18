На Бали заброшенный самолет Boeing 737 переоборудовали в отель

Расположенный на крутом утесе над пляжем Ньянг-Ньянг на Бали, самолет Boeing 737 был переоборудован в виллу для отдыха. Об этом 17 января пишет портал Designboom.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Самолет ранее использовался индонезийской авиакомпанией Mandala Air. Она списала воздушное судно 10 лет назад. Путешественник и предприниматель Феликс Демин придумал идею вдохнуть новую жизнь в заброшенный лайнер, создав первый фешенебельный отель на борту самолета.