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39 минут назад

На Бали заброшенный самолет Boeing 737 переоборудовали в отель

runews24.ru

Расположенный на крутом утесе над пляжем Ньянг-Ньянг на Бали, самолет Boeing 737 был переоборудован в виллу для отдыха. Об этом 17 января пишет портал Designboom.

На Бали заброшенный самолет Boeing 737 переоборудовали в отель
Фото: runews24.rurunews24.ru

Самолет ранее использовался индонезийской авиакомпанией Mandala Air. Она списала воздушное судно 10 лет назад. Путешественник и предприниматель Феликс Демин придумал идею вдохнуть новую жизнь в заброшенный лайнер, создав первый фешенебельный отель на борту самолета.

Дизайнеры создали в нем пейзажный бассейн, а также сады с видом на Индийский океан. Отель-самолет можно арендовать по стартовой цене около 7300 долларов за ночь. Сиденья и приборы демонтированы, а кабина пилота была преобразована в санузел с круглой каменной ванной.

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