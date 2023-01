Путешествие в Иран: что посмотреть и чего опасаться

Зато вестибюли метро выглядят по-европейски, даже нет местной символики на стенах, а на платформах есть надпись Mean the Gap (аналог российского «не подходите к краю платформы»). При этом возле некоторых вагонов — предупреждение Women Only («только для женщин»). Однако в вагонах для женщин есть и мужчины. Мужская часть отделена от женской небольшим железным турникетом.