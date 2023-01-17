Турпоток из России на Эгейское побережье за год вырос на 25%

Поток туристов из России на популярные курорты Турции, расположенные на Эгейском побережье, по итогам 2022 года вырос на четверть, составив более 362 тысяч визитов. Информация об этом представлена на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что российские туристы, таким образом, оказались на втором месте по количеству прибытий в этот регион. Лидерами стали жители Великобритании, которых по итогам прошлого года на турецкие курорты прибыло порядка 1,3 млн человек.