Россиянка выяснила выгодные отличия русских мужчин от тайцев

«Хоть у меня не было тайца в качестве кавалера, но я же вижу, какие они мямли, чуть ленивые, и вообще, какие-то не серьезные. Все это поддается одному объяснению — в Таиланде жаркий климат, и тайцы научились плавно и лениво плыть по жизни. Наши мужчины более собранные, потому что родились в суровых условиях», — пояснила тревел-блогерша.