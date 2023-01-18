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43 минуты назад

Россиянка выяснила выгодные отличия русских мужчин от тайцев

Lenta.ruиещё 1

Российская путешественница и блогерша Марина Ершова, посетившая Таиланд, пообщалась с местной жительницей и выяснила, в чем русские мужчины выгодно отличаются от тайцев. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка выяснила выгодные отличия русских мужчин от тайцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь туристка узнала, что молодые девушки в Таиланде считают «очень крутым» встречаться с иностранцами, в том числе с россиянами.

«Среди ее друзей — русский парень — красавец. Белый, высокий, с голубыми глазами. Как сильно он отличается от всех ее друзей. Человек приехал сюда из другой страны, имея свои религиозные принципы, иную культуру, и все в этом роде. Наша знакомая на седьмом небе от счастья, что имеет такого жениха», — высказалась россиянка.

По словам тайки, самое главное отличие русских парней от местных — серьезность и прямолинейность.

«Хоть у меня не было тайца в качестве кавалера, но я же вижу, какие они мямли, чуть ленивые, и вообще, какие-то не серьезные. Все это поддается одному объяснению — в Таиланде жаркий климат, и тайцы научились плавно и лениво плыть по жизни. Наши мужчины более собранные, потому что родились в суровых условиях», — пояснила тревел-блогерша.

При этом местная девушка отметила, что парни из России более «холодны» в отношениях и не любят демонстрировать чувства на людях, а то время как тайцы более игривые и не против «понежничать» в присутствии посторонних.

«Почему-то наши ребята не любят "сюси-пуси". Но не путать с нежностью. Русские не любят разговаривать на языке младенца, но это не значит, что они грубые», — заключила россиянка.

Заграница,
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