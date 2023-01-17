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4 часа назад

Туристическое управление Таиланда сделало важное заявление

Primpress

Туристическое управление Таиланда предложило продлить новые правила до конца года. Тем самым в страну хотят привлечь больше туристов, сообщает PRIMPRESS.

Предложение предполагает продлить 45-дневный безвизовый режим до конца 2023 года. Напомним, что изначально данные правила были действительны только до 31 марта. Таким образом ведомство надеется простимулировать туристический поток в страну.

Въезд на безвизовой основе на срок до 45 дней стал доступным жителям практически пятисот стран всего мира. В перечень включена и Российская Федерация.

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