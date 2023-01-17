Туристическое управление Таиланда сделало важное заявление

Туристическое управление Таиланда предложило продлить новые правила до конца года. Тем самым в страну хотят привлечь больше туристов, сообщает PRIMPRESS.

Предложение предполагает продлить 45-дневный безвизовый режим до конца 2023 года. Напомним, что изначально данные правила были действительны только до 31 марта. Таким образом ведомство надеется простимулировать туристический поток в страну.