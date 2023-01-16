В Турцию съезжаются туристы на «Безалкогольный отдых»

В «безалкогольное» предложение входят различные варианты путешествий, в том числе пляжный и экскурсионный отдых в разных странах. Рекламируют его, согласно турецким СМИ, в TikTok, где пресловутый хэштег #Alcoholfreeholidays в январе уже получил 86 миллионов просмотров.
По тэгу, например, можно выяснить, почему люди предпочитают «отдых для трезвенников». В частности, там буквально заявлено:
«Выпивка в отпуске может варьироваться в зависимости от того, куда вы едете, с кем вы едете и для чего нужен отпуск. Пить в отпуске не для всех!»
Далее же следует такое «заманчивое предложение»:
«Путешествие без алкоголя имеет особый вкус и положительные стороны, такие как отсутствие головной боли на следующее утро, сокращение употребления алкоголя и попытки заняться вместо этого другими видами деятельности. Туристы говорят, что им нравится безалкогольный отдых как способ детоксикации, омоложения и получения удовольствия от многих других развлечений, которые могут предложить каникулы».
Надо сказать, некоторые находят в этой рекламе «трезвого отдыха» определённое «духовное родство» с брошюрками движения вроде «анонимных алкоголиков». Впрочем, авторы «свободных от алкоголя» путешествий и заявляют, что «трезвые путешествия» также «являются эффективным способом бросить пить».