Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

В Таиланде заявили о планах принимать 80 млн туристов в год

Национальная Служба Новостей

Таиланд к 2027 году планирует принимать до 80 млн зарубежных туристов в год. Об этом заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан, сообщает газета Nation Thailand.

В Таиланде заявили о планах принимать 80 млн туристов в год
Фото: Nsn.fmNsn.fm

«До наступления 2027 года мы должны подготовить наш персонал и ресурсы, чтобы принять как можно больше иностранных гостей», — подчеркнул Ратчакитпракан.

Как отметил министр, для увеличения численности и квалификации сотрудников, занятых в туристической сфере, работу будут координировать с министерством труда.

В текущем году Таиланд ожидает не менее 25 млн иностранных туристов. Это должно помочь туристическому сектору королевства восстановиться после пандемии коронавируса. Nation Thailand подчеркивает, что в 2022 году страну посетили 11,81 млн иностранцев, большинство из них прибыли из Малайзии (1,95 млн), Индии (965 994) и Лаоса (844 959).

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители