В Таиланде заявили о планах принимать 80 млн туристов в год

Таиланд к 2027 году планирует принимать до 80 млн зарубежных туристов в год. Об этом заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан, сообщает газета Nation Thailand.

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«До наступления 2027 года мы должны подготовить наш персонал и ресурсы, чтобы принять как можно больше иностранных гостей», — подчеркнул Ратчакитпракан.

Как отметил министр, для увеличения численности и квалификации сотрудников, занятых в туристической сфере, работу будут координировать с министерством труда.