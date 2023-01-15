Куда туристам из Москвы стоит отправиться за теплом

В Москве сегодня пасмурно и сильный ветер. Редакция TourDom.ru выяснила, как с погодой на зарубежных курортах.

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Несмотря на январь, Средиземноморское побережье Турции еще может порадовать туристов теплом. «Вчера мы гуляли в футболках, было солнечно и жарко. Сегодня немного прохладнее, но тоже хорошая погода, дождя не было, мы в куртках. Море теплое, температура, думаю, 17–18 °C», – пишет нам турагент, живущая в Анталье.

На другом турецком курорте, Сиде, по сообщению издания antalyahakkinda, туристы загорали, а некоторые даже купались в море. По прогнозу сайта Gismeteo, завтра в Сиде ожидается солнечная безветренная погода, +17 °C, в Анталье +18, к вечеру возможен небольшой дождь.

В Египте гораздо теплее. Подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщает, что в Хургаде с 11 до 16 часов температура 25–26°C: «До и после этого времени – прохладно. Море около 20 °C, бодрит, но если зашел и привык, то уже нормально».

На завтрашний день синоптики обещают в Хургаде +23 °C, с порывами ветра до 5–10 м/с. В Шарм-эль-Шейхе +21 °C, но и ветер слабее.

В Дубае завтра ожидается +26, во вторник воздух прогреется до 29 °C.