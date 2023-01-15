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43 минуты назад

Переехавшая в Таиланд россиянка пожаловалась на высокие цены на гречку и отсутствие привычной еды

Слово и Дело

Гречка в Таиланде стоит космических денег, пожаловалась переехавшая в страну на зиму россиянка Наталья Танаева.

Переехавшая в Таиланд россиянка пожаловалась на высокие цены на гречку
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Женщина отправилась в Таиланд вместе с мужем и ребенком. Она призналась, что жить в чужой стране с семьей гораздо сложнее, чем в одиночку, так как это требует больших расходов, передает 74.ru.

«Здесь мало привычных нам круп. Есть даже расхожая шутка среди экспатов: "Сориентируйте, через сколько недель начинаешь скучать по гречке?" Гречка или киноа стоят космических денег», — отметила россиянка.

Она добавила, что в Таиланде можно хорошо питаться в ресторанах, но это будет стоить очень дорого. Немалую сумму придется заплатить и за медицинскую страховку, и за билеты на самолет. Жилье в азиатской стране также имеет свои особенности, одна из главных — наличие насекомых.

Заграница,
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