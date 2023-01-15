Турпоток россиян в Индонезию заметно вырос с октября 2022 года

Туристический поток в одну из самых популярных пляжных стран существенно возрос с октября 2022 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как поясняют эксперты, цена отдыха для одного человека на Бали в данный момент равняется стоимости туров в другие популярные у россиян страны Юго-Восточной Азии. Однако это не останавливает россиян.
В представительстве министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России (VITO Russia) проинформировали, что в течение одиннадцати месяцев 2022 года в Индонезии побывало порядка 52 тысяч российских туристов. Из этого числа 27 тысяч приехали в период с октября по ноябрь.