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2 часа назад

АТОР: турпоток россиян в Индонезию заметно вырос с октября 2022 года

runews24.ru

Туристический поток в одну из самых популярных пляжных стран существенно возрос с октября 2022 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Турпоток россиян в Индонезию заметно вырос с октября 2022 года
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Как поясняют эксперты, цена отдыха для одного человека на Бали в данный момент равняется стоимости туров в другие популярные у россиян страны Юго-Восточной Азии. Однако это не останавливает россиян.

В представительстве министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России (VITO Russia) проинформировали, что в течение одиннадцати месяцев 2022 года в Индонезии побывало порядка 52 тысяч российских туристов. Из этого числа 27 тысяч приехали в период с октября по ноябрь.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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