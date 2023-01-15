Турпоток россиян в Индонезию заметно вырос с октября 2022 года

Туристический поток в одну из самых популярных пляжных стран существенно возрос с октября 2022 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Как поясняют эксперты, цена отдыха для одного человека на Бали в данный момент равняется стоимости туров в другие популярные у россиян страны Юго-Восточной Азии. Однако это не останавливает россиян.