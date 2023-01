Туристы назвали отели Хургады, где им комфортно отдыхать зимой

Хургада

Сахл-Хашиш

Пляжная зона Old Palace Resort Sahl Hasheesh 5* также нередко продуваема, как и выходящий на море большой бассейн. Плюсом выступает то, что весь световой день воду в нем греет солнце. А релакс-бассейн заявлен с подогревом до 28 градусов.

Макади

Прежде всего это семейство из цепочки Red Sea Hotels: «пятизвездочные» The Makadi Palace, The Makadi Spa, The Grand Waterworld Makadi, Makadi Family Star. У них общая пляжная зона с променадом и есть бассейн с подогревом.