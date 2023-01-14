Туристы назвали отели Хургады, где им комфортно отдыхать зимой

Публикация о том, насколько комфортная погода на курортах Шарм-эль-Шейха в зимние месяцы, вызвала интерес у читателей. Туристы также отметили, что холодные ветра нередко негативно влияют и на отдых в Хургаде. Редакция TourDom.ru собрала советы турагентов и туристов по выбору места отдыха.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

К курортам Хургады принято относить береговую линию на полсотни километров от Эль-Гуны на севере до Сафаги на юге, в том числе включая бухты Сахл-Хашиш, Макади, Сома-Бей. Практически все побережье открыто северным ветрам, которые летом приносят приятную прохладу. А вот зимой из-за резких порывов ветра отдыхающие на пляжах прячутся за специальными загородками, очень зябко выходить из воды, по вечерам нужна теплая одежда.

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Хургада

«Сейчас в Хургаде погода шикарная! Даже ветра нет», – отметила подписчица с ником Elizaveta в чате «Крыша ТурДома Chat».

Согласно метеорологическим прогнозам, действительно повезло тем туристам, которые находятся здесь в начале второй декады января: в среднем 13–22 °С, вода в море – 23 °С, слабый ветер, солнечно – УФ-индекс умеренный – 5.

Среди советов – при выборе отеля читать отзывы и выбирать подходящее месторасположение. Важно наличие подогреваемого бассейна и защищенность территории от ветра, наличие загородок на пляже. В новых или отремонтированных отелях обычно не дует из окон и есть кондиционеры, работающие на обогрев.

В отзывах в соцсетях и специализированных интернет-ресурсах туристы называют отели, в которых они отдыхали в зимние месяцы. В частности, в популярном среди россиян Sea Gull 4* комфортны при подогреве воды несколько бассейнов, в том числе и с горками для детей. Среди адресов, где есть подогреваемые бассейны, – Dana Beach Resort 5* и Pharaoh Azur Resort 4*. Открытый всем ветрам пляж отеля Hawaii Riviera Resort Aqua Park 4*, имеющий общую инфраструктуру с Hawaii Le Jardin, также оборудован бассейном с подогревом.

Пляжная зона в Sunny Days Resort Spa & Aqua Park 4* – между жилыми корпусами, которые частично защищают от ледяных порывов. В зимнее время здесь включают обогрев в бассейне. Бассейны с теплой водой и закрытые от ветра местечки можно найти и в других отелях 4–5*.

Сахл-Хашиш

Ближайший к городской черте Хургады район Сахл-Хашиш представляет собой залив с единой пляжной зоной с десяток километров. Вдоль моря – гостиничные комплексы, и лишь некоторые можно считать прикрытыми от ветра естественным рельефом. Один из них – Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5*. Основной бассейн здесь находится между зданий, плюс есть бассейн с подогревом.

В частности, на пляже отеля KaiSol Romance Resort 5* (бывший Sunrise Romance Resort 5*) вряд ли будет комфортно при шквальном ветре. В такие дни можно остаться у бассейна с подогревом.

Пляжная зона Old Palace Resort Sahl Hasheesh 5* также нередко продуваема, как и выходящий на море большой бассейн. Плюсом выступает то, что весь световой день воду в нем греет солнце. А релакс-бассейн заявлен с подогревом до 28 градусов.

Макади

Наиболее защищенными от северных ветров в бухте Макади можно считать отели, как бы спрятавшиеся за выступающим в море мысом. Здесь таких – с десяток.

Прежде всего это семейство из цепочки Red Sea Hotels: «пятизвездочные» The Makadi Palace, The Makadi Spa, The Grand Waterworld Makadi, Makadi Family Star. У них общая пляжная зона с променадом и есть бассейн с подогревом.

Расположенный по соседству Sunrise Royal Makadi Resort 5* имеет 8 подогреваемых бассейнов. А в отеле Sunrise Tucana Resort 5* заявлено о трех таких бассейнах. В прошлом году был открыт Xanadu Makadi Bay 5*, где системой подогрева также оборудована часть бассейнов.

По отзывам туристов, вполне комфортно можно отдохнуть зимой в отелях комплекса Madinat Makadi с 2–3-этажной застройкой. На единой территории один из бассейнов с теплой водой.

Сома-Бей

В северной части Сома-Бей под защитой мыса расположен Sheraton Soma Bay Resort 5*. Пляжная зона – в лагуне, где, судя по отзывам отдыхающих, вода зимой прохладнее, чем на ближайшем рифе. Шезлонги прикрывают от ветра переносные загородки.

Наиболее закрыта от холодных ветров территория Kempinski Hotel Soma Bay 5*, в котором бассейны находятся между корпусами. Неподалеку от него – Sentido Palm Royale Soma Bay 5*. В этом комплексе – главный бассейн с подогревом до 28 °С, плюс теплые бассейны для детей и закрытый в оздоровительном центре.