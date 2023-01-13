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39 минут назад

Суши, пицца и круассаны: список стран мира с самыми полезными традиционными кухнями

Моя Москва.онлайн

В мире существует много вариантов различных традиционных блюд. Многих любителей поесть всегда интересовал вопрос, существует ли меню с полезными блюдами. На 100% важных для здоровья меню не существует, иначе бы врачи не придумывали специальные диеты. Но есть страны, в которых еда имеет большой удельный вес полезности, пишет ТУРИСТАС.

Список стран мира с самыми полезными традиционными кухнями
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Среди таких стран оказалась Индия, где наблюдается большое количество вегетарианцев. Жители этого государства употребляют много клетчатки, цельных злаков и бобовых. При этом они добавляют большое количество специй, которые способны защищать от болезней и заразы. Еще одним номинантом является Франция. В этой стране чаще жарку заменяют запеканием, которое способно удалить лишние жиры из пищи. Также в рационе французов большое количество овощей и морепродуктов, которые также полезны для организма.

В китайской кухне преобладают овощи, рис, рыба, бобовые, блюда из цельного зерна и фрукты. Многие блюда — жидкие, что позволяет сохранить водный баланс. Готовится все обычно или на пару или посредством тушения, что позволяет сохранить наибольшую пользу продуктов.

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