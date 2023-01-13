Список стран мира с самыми полезными традиционными кухнями

В мире существует много вариантов различных традиционных блюд. Многих любителей поесть всегда интересовал вопрос, существует ли меню с полезными блюдами. На 100% важных для здоровья меню не существует, иначе бы врачи не придумывали специальные диеты. Но есть страны, в которых еда имеет большой удельный вес полезности, пишет ТУРИСТАС.

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Среди таких стран оказалась Индия, где наблюдается большое количество вегетарианцев. Жители этого государства употребляют много клетчатки, цельных злаков и бобовых. При этом они добавляют большое количество специй, которые способны защищать от болезней и заразы. Еще одним номинантом является Франция. В этой стране чаще жарку заменяют запеканием, которое способно удалить лишние жиры из пищи. Также в рационе французов большое количество овощей и морепродуктов, которые также полезны для организма.