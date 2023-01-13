Самые маленькие страны мира: топ-12

Эти страны могли бы объяснить свою «маленькость», но путешественники едут сюда со всего мира вовсе не ради того, чтобы подивиться размерам.

«Рамблер» рассказывает, где находятся самые маленькие государства в мире и как они живут.

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Ватикан

Площадь: 0,44 кв. км

Население: 842 человека

Самым маленьким государством в мире считается Ватикан, оно ассоциировано с Италией и входит в черту Рима. Официально Ватикан – это «вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви». Государство живет благодаря пожертвованиям католиков всего мира.

Монако

Площадь: 2,02 кв. км

Население: 36 тыс. человек

Княжество Монако удобно расположилась на берегу Лигурийского моря. Страна ассоциирована с Францией и с ней же граничит на суше. Несмотря на небольшие размеры, живет здесь довольно много людей, страна не зря считается одной из самых густонаселенных. Сюда едут ради гонок «Формулы-1» и казино. Правда местным жителям играть строго запрещено.

Науру

Площадь: 21,3 кв. км

Население: 10 тыс. человек

Остров Науру расположился в западной части Тихого океана, в 42 км к югу от экватора. Страна обрела независимость лишь в 1968 году и считается самой маленькой независимой республикой в мире. И кстати, это единственное государство, у которого нет столицы.

Тувалу

Площадь: 26 кв. км

Население: 11 тыс. человек

Эти острова открыл Альваро Менданья де Нейра в 1568 году и назвал из Лагунными. В 1819 году архипелаг стали называть – острова Элис, а в 1975 году страна получила свое современное название, которое переводится как с языка тувалу как «восемь стоящих вместе». До 1978 года государство было британской колонией.

Сан-Марино

Площадь: 60,57 кв. км

Население: 32 тыс. человек

Страна со всех сторон граничит с Италией и считается одной из старейших в Европе. Несмотря на размеры государство удалось сохранить свою независимость. Название страна получила в честь христианского святого – каменотеса Марино, которого также считают отцом-основателем государства.

Лихтенштейн

Площадь: 160 кв. км

Население: 37 тыс. человек

Государство названо по имени правящей династии, это конституционная монархия, при этом страна ассоциирована со Швейцарией. Лихтенштейн популярен у туристов, здесь находится один из крупнейших музеев современного искусства – Художественный музей Лихтенштейна.

Маршалловы острова

Площадь: 181,3 кв. км

Население: 53 тыс. человек

Государство, названное в честь английского капитана Джона Маршалла, располагается в Микронезии и ассоциировано с США. Капитаны Джон Маршалл и Томас Гилберт открыли эти острова в 1778 году.

Сент-Китс и Невис

Площадь: 261 кв. км

Население: 50 тыс. человек

Эти острова, расположенные в Карибском море, были когда-то открыты Христофором Колумбом. Но вопреки традиции местные жители не были истреблены полностью. Испанцы отказались от колонизации. Позже сюда добрались англичане, и сейчас федерация Сент-Китс и Невис входит в Британское содружество.

Мальдивы

Площадь: 298 кв. км

Население: 400 тыс. человек

В состав Мальдивской республики входит 20 атоллов, расположенных в Индийском океане, главная статья доходов – туризм. Сюда едут ради чистейшей воды лазурного оттенка, белоснежного песка и тотального спокойствия.

Мальта

Площадь: 316 кв. км

Население: 425 тыс. человек

Название острова происходит от древнефиникийского malat, что переводится как «гавань, убежище». Мальта находится в Средиземном море на пересечении морских путей из Европы в Азию и Африку. Еще в VIII веке до нашей эры здесь появились финикийцы и греки, после которых власть переходила к карфагенянам, римлянам, византийцам, арабам, норманнам, испанцам. Сейчас остров зарабатывает на туризме и считается одной из офшорных зон.

Гренада

Площадь: 344 кв. км

Население: 113 тыс. человек

Государство располагается на одноименном острове и занимает часть островов Гренадины в Карибском море. Эти острова были открыты Христофором Колумбом, со временем местное население было истреблено, а острова переходили под власть Франции и Англии, пока Англия не победила окончательно. Сейчас главой государства считается Карл III, а на месте управляет генерал-губернатор.

Сейшельские острова

Площадь: 455 кв. км

Население: 84 тыс. человек