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2 часа назад

В какой стране самый дорогой мобильный интернет

Ferra.ru

США вошли в топ стран с самым дорогим мобильным интернетом. Исследователи изучили 5000 тарифов из 233 стран.

В какой стране самый дорогой мобильный интернет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В годовом исчислении средняя цена за ГБ в США выросла на 68,7% по сравнению со средней ценой в 3,33 доллара за ГБ в 2021 году. Самое большое снижение цен в 2022 году произошло в Италии, где стоимость 1 ГБ данных уменьшилась на 54,8%. Российская Федерация находится среди стран с самой низкой стоимостью за ГБ — 0,48 доллара.

Упоминается также, что самая высокая цена на мобильные данные была обнаружена на острове Святой Елены — 41,06 доллара за гигабайт. Следующими были Фолклендские острова со средней ценой 38,45 доллара за гигабайт данных. Неудивительно, что в странах вдали от цивилизации будут самые высокие тарифы.

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