В какой стране самый дорогой мобильный интернет

В годовом исчислении средняя цена за ГБ в США выросла на 68,7% по сравнению со средней ценой в 3,33 доллара за ГБ в 2021 году. Самое большое снижение цен в 2022 году произошло в Италии, где стоимость 1 ГБ данных уменьшилась на 54,8%. Российская Федерация находится среди стран с самой низкой стоимостью за ГБ — 0,48 доллара.