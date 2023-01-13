С чего начинается Индия?

Индия – загадочная, яркая, экзотическая страна с многовековой историей. Туристы со всего мира стремятся познать ее богатую культуру, изучить местные традиции и обряды, соприкоснуться с языковыми особенностями. Познакомиться с историей Индии, ее государственным устройством, религией и узнать о расположении страны, населении и языке поможет эта статья.

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История Индии

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История Индии так же стара, как и история человечества. Были найдены артефакты, которым около 500 тысяч лет. История страны началась с загадочной культуры вдоль реки Инд и земледельческих общин на южных землях Индии, она характеризуется постоянной интеграцией с мигрирующими народами и разнообразными культурами, которые окружают Индию. Расположенная в центре Азии, эта страна – перекресток культур от Китая до Европы, а также самая значительная связь Азии с культурами Африки.

История Индии берет начало с зарождения цивилизации в долине Инда в таких местах, как Мохенджо-Даро, Хараппа и Лотхал, и прихода ариев. Эти две фазы обычно описываются как доведийский и ведийский периоды. Именно в ведийский период впервые возник индуизм: к этому времени относится создание Вед.

Во II веке до н. э. большая часть Древней Индии была объединена под властью Ашоки. Он принял буддизм, и именно в его правление эта религия распространился в другие части Азии.

Ислам впервые пришел в Индию в конце VII века и к XI веку прочно утвердился в стране. Североиндийские династии Лодхи, Туглаков и многие другие были окончательно сменены империей Моголов, при которой Индия достигла значительного политического единства.

Европейское присутствие в Индии относится к XVII веку, и именно во второй половине этого периода империя Великих Моголов начала распадаться, прокладывая путь региональным государствам. В борьбе за господство англичане вышли «победителями», их правление было отмечено завоеваниями на полях сражений при Плесси и Буксаре в XVIII веке.

Восстание 1857–1858 годов, пытавшееся восстановить господство Индии, было подавлено, а с последующей коронацией Виктории как императрицы Индии включение страны в состав империи было завершено. Спустя почти 100 лет последовательные освободительные кампании привели к тому, что в 1947 году британцы были изгнаны из Индии.

Где расположена Индия

Индия находится в Южной Азии. Страна занимает полуостров Индостан. Территория Индии составляет 3 287 590 квадратных километров – это седьмое место в мире по площади. Имеет сухопутные границы с Пакистаном на западе, с Китаем, Непалом и Бутаном — на северо-востоке, с Бангладеш и Мьянмой на востоке. Кроме того, страна граничит по морю с Мальдивскими островами на юго-западе, со Шри-Ланкой на юге и с Индонезией на юго-востоке.

Сколько человек проживает в Индии? По актуальным данным, население Индии составляет 1,426 миллиарда человек. По этому показателю страна уступает только Китаю (население Поднебесной – 1,459 миллиарда человек).

Государственное устройство Индии

Официальное полное название страны – Республика Индия. Это независимое демократическое и федеративное государство, основная форма правления Индии – республиканская. Законодательство действует согласно Конституции, которая вступила в силу 26 ноября 1950 года, через год после принятия соответствующего решения Учредительным собранием. Во главе исполнительной власти республики стоит президент. Глава государства избирается на пять лет.

Раджья сабха (или Совет штатов) – это непрерывно действующий государственный орган, в число его членов входят выдающиеся личности Индии. Его состав не превышает 250 человек и избирается на шесть лет. На данный момент в совете состоят Бхаратия Джанатапарти, Индийский национальный конгресс и различные партийные объединения.

В парламенте Индии также принимает активное участие и нижняя палата парламента Индии, которая называется Лок сабха. В ее состав входят 545 депутатов, которые выбираются на пять лет.

Кроме того, в Индии функционирует совет министров. Именно этот орган оказывает президенту поддержку в принятии решений и выполнении профессиональных функций. Каждый штат возглавляет губернатор, которого назначает напрямую президент. Штаты также обязаны иметь собственное правительство.

Язык

Парадокс: индийского языка не существует! В стране разговаривают на 447 различных языках, существуют две тысячи диалектов. Двумя же государственными языками являются хинди и английский. В Индии существует также 22 официально признанных языка.

Религия

Индия – очень религиозная страна. Согласно данным последней переписи населения, менее 0,1% населения назвали себя атеистами или неопределившимися.