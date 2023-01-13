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1 час назад

Россиянка назвала неприятные особенности жизни в Таиланде

Lenta.ru

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Таиланде и назвала самые неприятные особенности жизни в стране. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка назвала неприятные особенности жизни в Таиланде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, приезжим сложно перестроиться на левостороннее движение на дорогах в Таиланде. Кроме того, на улицах «происходит какой-то сумасшедший улей», пожаловалась она. Ершова объяснила, что мотоциклисты не смотрят в зеркала и вылетают на дорогу прямо перед водителями автомобилей, которым приходится резко тормозить, чтобы предотвратить аварию.

Еще одним недостатком переезда в Таиланд блогерша назвала жару, которая приносит много неудобств.

«Солнце печет голову, обжигает кожу, на улице воздух очень горячий, как в сауне, вентилятор не справляется, а кондиционеры есть только в дорогих отелях. Поэтому в таком климате сложно существовать, заниматься делами, даже есть не охота», — поделилась путешественница.

Она также уточнила, что при такой жаре защитные крема оказываются бесполезны. Блогерша рекомендовала не выходить днем на улицу в Таиланде.

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