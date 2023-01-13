Россиянин раскрыл истинное отношение местных к русским в Грузии

«В Грузии русских, по ощущениям, сейчас живет процентов 15 от всего населения, а уж русскоговорящих так вообще практически каждый первый. Причем относятся все ко всем максимально дружелюбно: никто криво не посмотрит, будь ты русский, немец или индиец», — отметил он.