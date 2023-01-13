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44 минуты назад

Россиянин раскрыл истинное отношение местных к русским в Грузии

Lenta.ruиещё 1

Отечественный турист, посетивший Грузию, рассказал об истинном отношении местных жителей к русским. Свое мнение он раскрыл в блоге «Путешествия по планете» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин раскрыл истинное отношение местных к русским в Грузии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора публикации, грузины одинаково хорошо относятся ко всем иностранцам, включая россиян.

«В Грузии русских, по ощущениям, сейчас живет процентов 15 от всего населения, а уж русскоговорящих так вообще практически каждый первый. Причем относятся все ко всем максимально дружелюбно: никто криво не посмотрит, будь ты русский, немец или индиец», — отметил он.

Блогер подчеркнул, что за несколько месяцев путешествия по Грузии не заметил ни одного проявления дискриминации.

«Бывает, наоборот, гипертрофированная гостеприимность и всеобъемлющее желание накормить и напоить домашним вином, от чего зачастую приходится вежливо отказываться, — добавил он. — Так что отношение — оно всегда к человеку, а не его национальной принадлежности».

Россиянин признался, что всего один раз столкнулся с негативной реакцией на иностранцев со стороны местного жителя.

«Знакомый грузин высказывался против приезжих индийцев, которые нарушают дисциплину, хулиганят и мусорят на улицах, — высказался молодой человек. — Но это всего лишь один момент: кто знает, может, шумные студенты из Индии и правда ему спать по ночам не дают».

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