Водопады Игуасу: природное чудо света в Южной Америке

Планируем самостоятельное путешествие к одному из самых известных мест Аргентины и Бразилии.

Фото: Inc-News Inc-News

Водопады Игуасу - визитная карточка Южной Америки. Путешественники со всего мира стремятся вживую посмотреть на это чудо света.

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Комплекс из 275 водопадов образовался на границе Бразилии и Аргентины. Местные жители до сих пор слагают легенды вокруг водопадов, что ещё больше привлекает туристов.

Разгневанный Бог и несчастная любовь

О водопадах Игуасу долго не было ничего известно. Лишь в XVI веке их обнаружил путешественник из Испании Кабеса де Вака во время своей экспедиции по Южной Америке.

Вокруг водопадов Игуасу до сих пор витают множество легенд. Самая популярная гласит, что образовались они после неудачной любви. Местная красавица-аборигенка, которая так понравилась Богу, решила испытать счастье с другим. Влюбленная пара решила уплыть с тех мест на каноэ, но Бог помешал этому – он рассек реку Игуасу, создав водопад, чтобы влюбленные погибли. Именно с тех пор почти три сотни водопадов Игуасу и продолжают нести свои воды с высоты в несколько сотен метров.Но это лишь легенда.

С научной же точки зрения водопады Игуасу обязаны своему образованию извержению вулкана.

Как добраться?

Чаще всего путешественники сначала прибывают в крупнейшие города Аргентины и Бразилии, откуда уже отправляются на водопады воздушным или наземным видами транспорта.Из Буэнос-Айреса (столица Аргентины) до водопадов, а точнее до близлежащего к ним города Пуэрто-Игуасу, можно доехать на комфортабельном автобусе. Это долгий и не всегда бюджетный вид транспорта. Дорога занимает порядка 20 часов. Поэтому, если время на отдых на южноамериканском континенте у вас ограничено, оптимальным вариантом будет самолет. Время в пути в этом случае займет менее двух часов. При этом если купить билет на авиарейс заранее, то выйдет примерно такая же цена, как и на автобус.

Если вы отправляетесь в тур на водопады из Бразилии, то из ее крупнейший городов – Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бразилиа – на водопады Игуасу также курсируют автобусы и летают самолеты. Учитывая, что Бразилия больше по территории, добираться до Игуасу на автобусе, возможно, придется дольше, чем из городов Аргентины. Поэтому и здесь самым лучшим вариантом станет перелет. Время в пути составит не более четырех часов.

Где остановиться?

С аргентинской стороны ближе всех к водопадам находится город Пуэрто-Игуасу в провинции Мисьонес. Небольшой город расположен всего в 17 км от комплекса водопадов. Из его центра уехать на водопады можно как на местных автобусах, так и на такси. Пуэрто-Игуасу – туристический город с хорошей инфраструктурой. Здесь имеется множество отелей и ресторанов на любой вкус и бюджет.

Напротив Пуэрто-Игуасу – через реку Игуасу, находится бразильский город Фос-ду-Игуасу. Он гораздо крупнее, чем аргентинский город, и развлечений здесь будет больше. Интересно, что оба города находятся рядом с местом, где река Игуасу впадает в Парану. Это место еще популярно и тем, что здесь проходит граница трех государств – Аргентины, Бразилии и Парагвая.К слову, о Парагвае, на его территории также расположен город Сьюдад-дель-Эсте. Он считает настоящим шопинг-центром Парагвая, поэтому туристы часто посещают и его.

Национальный парк «Игуасу»: как правильно составить маршрут?

Нацпарк открыт как со стороны Аргентины, так и со стороны Бразилии, ежедневно с восьми часов утра до шести часов вечера. Однако важно знать, что кассы работают лишь до 16:00, да и приходить так поздно уже почти не имеет смысла – территория парка обширная, поэтому приехать стоит с утра.На входе у парка есть карта с несколькими вариациями маршрутов, для удобства они обозначены разными цветами. Здесь можно сесть на экологический поезд - он курсирует по всей территории.

Желтый маршрут. Пеший маршрут понизу можно начать от первой остановки автобуса по специально оборудованным тропинкам в зарослях джунглей. Водопады виднеются не сразу, нужно пройти через несколько мостиков до реки Игуасу - начала водного комплекса. По дороге можно увидеть маяк. На пути построены смотровые площадки, вид с каждой из них - уникален. Чем дальше идешь по маршруту - тем ближе вода. Брызги, шум и приятная прохлада ждут вас в конце маршрута у подножия водопада.

Голубой маршрут. Следующий маршрут проходит поверху. С мостов внизу видно реку и водопады. Ощутить брызги там уже не удастся, но зато видно всю мощь и габариты водного комплекса.Глотка Дьявола. Невозможно побывать на водопадах Игуасу и не увидеть главную достопримечательность - водопад

Глотка Дьявола. Он имеет форму подковы и проходит ровно по границе Аргентины и Бразилии. Посетители могут пройти по мосту почти в самое сердце этого водопада, ощутив всю его силу, потому что он настолько мощный, что брызги летят во все стороны, создавая завесу.

Какую сторону лучше посетить: аргентинскую или бразильскую?

На этот вопрос нужно ответить просто – обе. Однако если время ограничено, то можно выбрать и одну из них. Обе части парки будут интересны и по отдельности. На каждой стороне есть специально оборудованные смотровые площадки, но вид с них открывается разный.

Если вы хотите посмотреть водопады очень близко, то вам стоит посетить Аргентину. Большинство водопадов находятся именно тут, а для туристов оборудованы дорожки, которые не обойти в один день. Также по парку можно прокатиться на поезде, что будет интересно и взрослым, и детям.

А вот увидеть воды Игуасу в единой картине можно в Бразилии. Почти все водопады на этой стороне видны издалека, поэтому можно прочувствовать всю мощь этого чуда света.

Экстремальный отдых у водопадов

Для любителей экстремальных ощущений есть возможность устроить заплыв на лодке, буквально погрузившись в воды Игуасу. Этой услугой можно воспользоваться на бразильской стороне. Отправление лодок каждый час до 16:00. Во время заплыва туристов подвозят к водопаду и провозят под ним. Поэтому, сухими вы точно не останетесь, зато испытаете кучу эмоций и адреналина.Тем, кто хочет рассмотреть водный комплекс во всей его мощи, следует пролететь над ним на вертолете (такая опция там тоже есть, правда, десятиминутный полет обойдется вам в несколько сотен долларов). Это можно сделать только в Бразилии. Вся кабина вертолета стеклянная, что позволяет насладиться видом в полном объеме. Полет проходит вдоль реки до водопадов.

Советы туристам

Посетить водопады Игуасу можно в любое время года, но лучше всего с мая по август, в это время не так жарко, поэтому ходить по парку будет комфортнее.

В путешествие по национальному парку стоит взять с собой дождевик, он поможет немного укрыться от бушующего потока воды. Всю технику лучше поместить в водонепроницаемые чехлы, чтобы спокойно делать снимки на память. Одеться лучше удобно, особое внимание обратите на обувь - ходить придется много, поэтому стоит надеть что-то комфортное и легкое.