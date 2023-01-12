Россиянам предложили новый способ посетить Египет

В Miray Cruises подчеркнули, что хотят расширять разнообразность маршрутов принадлежащего им лайнера Astoria Grande, который в настоящее время уже осуществляет круизы из Сочи в Турцию . Если идея будет утверждена, пассажиры смогут узнать детали запуска маршрута на сайте авиакомпании.

Astoria Grande начала ходить из Сочи в Стамбул в июле 2022 года. Последние круизы в Турцию в прошедшем сезоне отправились 15 и 22 октября. В настоящее время это единственный лайнер, осуществляющий морские круизы из России за границу.