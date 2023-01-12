Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Россиянам предложили новый способ посетить Египет

Lenta.ru

Турецкий лидер круизного туризма Miray Cruises предложил россиянам новый способ посетить Египет. Компания планирует запустить в страну рейсы из Сочи, передает РИА Новости.

Россиянам предложили новый способ посетить Египет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Miray Cruises подчеркнули, что хотят расширять разнообразность маршрутов принадлежащего им лайнера Astoria Grande, который в настоящее время уже осуществляет круизы из Сочи в Турцию. Если идея будет утверждена, пассажиры смогут узнать детали запуска маршрута на сайте авиакомпании.

Astoria Grande начала ходить из Сочи в Стамбул в июле 2022 года. Последние круизы в Турцию в прошедшем сезоне отправились 15 и 22 октября. В настоящее время это единственный лайнер, осуществляющий морские круизы из России за границу.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители