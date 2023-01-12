Какая одежда запрещена в разных странах

В некоторых странах людям запрещено ходить в определенной одежде. Если на одних территориях запреты связаны с культурными и религиозными правилами, то в других это может быть негласным правилом или забавным законом, который был принят без объяснений и логики. О том, что нельзя надевать в разных странах — в материале “Рамблера”.

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Джинсы — Иран и Северная Корея

Этот повседневный предмет одежды запрещен в двух странах в мире. В Северной Корее запрещено носить джинсы из-за ассоциации с США и западной культурой. В стране их не найти, так как никакие компании не производят брюки из этой ткани.

В Иране носить джинсы запрещено из-за магических суеверий. В арабской мифологии словом “джинн” называли злых духов, а не магическое существо, которое исполняет желание. Слово “джинн” схоже по звучанию с джинсами, поэтому этот предмет одежды носить запрещено.

Камуфляжная одежда — Багамы, Барбадос, Ямайка, Филиппины

Такой закон принят в некоторых странах Латинской Америки. Никто не может носить камуфляжную одежду, за исключением военных. Таким образом жители и туристы могут отличать тех, кто служит в армии, от простых людей.

Закон появился после того, как несколько людей совершали преступления под прикрытием и были одеты в камуфляжную одежду. Благодаря ей люди верили, что перед ними должностное лицо, а не обычный воришка.

Одежда темных цветов — Африка

В Африке запрещено носить одежду темных цветов не из-за того, что вам в ней будет жарко. На самом деле, все зависит от ткани. Тем не менее, в странах Африки рекомендуется носить светлую и яркую одежду. Дело в том, что темные цвета привлекают муху цеце. Эти насекомые являются переносчиками многих опасных болезней.

Если ваша одежда привлечет муху цеце и она вас укусит, то вам придется срочно обращаться к врачу и отпуск будет испорчен.

Розовые шорты — Австралия