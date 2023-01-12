Какие изменения ждут туристов на отдыхе в Хорватии в 2023 году

1 января 2023 года Хорватия стала страной-членом Шенгенской зоны, отменив внутренние границы с остальными 26 странами Шенгенского соглашения.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Итак, Хорватия вошла в Шенген. В связи с этим, путешественники, традиционно выбирающие для отдыха хорватские курорты, неизбежно столкнутся с рядом изменений во время поездок. Некоторые из них, скорее всего, им не понравятся, например то, что магазины больше не будут работать по воскресеньям.

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Другие же, вроде введения страной евро в качестве своей валюты и отказ от куны, уже получили одобрение туристов.

Границ между Хорватией и другими странами Шенгенского соглашения больше не существует

Первое и одно из наиболее важных изменений, которые заметят туристы, — это отмена пограничного контроля при поездках из Хорватии в любую из других 26 стран Шенгенского соглашения и обратно.

С 1 января путешественникам, пересекающим сухопутные границы из Хорватии в Словению и Венгрию, а также тем, кто прибывает из Словении и Венгрии, больше не нужно проходить паспортный контроль. Теперь можно свободно перемещаться, будто границ не существует вовсе.

Останутся лишь проверки на внутренних воздушных границах. Они будут действовать до 26 марта 2023 года, когда начнет действовать летнее расписание Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Отмена пограничного контроля, в частности, затронет туристов, прибывающих в Хорватию из других стран Шенгенской зоны, въезд в страну стал значительно легче и быстрее.

Пребывание в Хорватии засчитывается в 90 дней максимального пребывания в Шенгене

Пусть этот пункт россиян по большей части не касается, отметим его.

Путешественники из безвизовых стран Шенгенской зоны, которые раньше использовали Хорватию в качестве «запасного аэродрома» для сброса своего максимального 90-дневного срока разрешенного пребывания в Шенгенской зоне, больше не смогут этого сделать.

С 1 января пребывание в Хорватии засчитывается в 90-дневный период.

До этого путешественники, которым не требовалась виза для въезда в страны Шенгенской зоны и Хорватию на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, например, британцы, использовали Хорватию в качестве страны, в которую они отправятся и останутся там на некоторое время, чтобы иметь возможность вернуться в страны Шенгенского соглашения без нарушения 90-дневного правила пребывания.

Теперь можно расплачиваться наличными в евро

1 января 2023 года Хорватия ко всему прочему присоединилась к еврозоне, а это означает, что страна теперь использует евро в качестве своей официальной валюты.

В первый день года 70 процентов банкоматов в Хорватии отказались от кун и начали выдавать банкноты в евро. К началу третьей недели января все банкоматы будут выдавать только евро.

В течение первых двух недель 2023-го монеты и банкноты в кунах по-прежнему будут приниматься магазинами и другими учреждениями, хотя покупатели будут получать на сдачу евро, чтобы обеспечить постепенное изъятие куны из обращения.

«Обменный курс между куной и евро стабилен, и куны будут обменены по единому курсу: 1 евро равен 7,53450 хорватских кун», — сообщила Комиссия ЕС.

Хорваты и иностранцы, у которых остались наличные куны, смогут обменять их без комиссии в Финансовом агентстве и почтовых отделениях до 30 июня 2023 года, а в коммерческих банках — до 31 декабря 2023 года.

Цены «округлились» и выросли на 10–15%

Туристы, которые посетят Хорватию в первые недели 2023 года, особенно те, кто дружит с математикой, заметят рост цен в стране.

Многие розничные торговцы «округлили» цены после введения евро, тем самым повысив свои их на 10–15 процентов. Например, кофе, который в декабре в баре стоил восемь кун, что равно 1,09 евро, сейчас стоит 1,5 евро.

В понедельник, 9 января, премьер-министр страны Андрей Пленкович заявил, что предприятия должны снизить свои цены к 13 января, иначе они столкнутся с правительственными мерами, которые включают отмену субсидий и введение налогов.

Большинство магазинов по воскресеньям будут закрыты

Отправившись в Хорватии на шопинг в воскресенье, туристы столкнутся с закрытыми дверями магазинов. Хорватия присоединилась к общеевропейским правилам и сделала воскресенье днем, свободным от покупок. Еще в конце ноября правительство сообщило:

«Мы хотим дать возможность сотрудникам розничной торговли проводить воскресенья со своими семьями».

Магазины будут открыты только 16 воскресений в году — в течение летнего сезона.

Однако розничные магазины в аэропортах, на автобусных и железнодорожных вокзалах, паромах, гостиницах, автозаправочных станциях или музеях будут функционировать по прежнему графику.

Число туристов увеличится, толп туристов не избежать

Ожидается, что с присоединением Хорватии к Шенгенской зоне число туристов также увеличится.