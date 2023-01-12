В каких туристических местах фотосъемка полностью запрещена

Большинству туристов вряд ли известно, что фотографировать сверкающую Эйфелеву башню в темное время суток незаконно из-за европейских законов об авторском праве. Оказывается, в мире полно подобных мест, где нужно быть предельно внимательными, беря в руки фотокамеру.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

В некоторых странах, например в ОАЭ и Северной Корее, туристы должны быть предельно внимательны к окружающим достопримечательностям, чтобы в кадр не попало чего-нибудь лишнего. А в ряде туристических мест, таких как Ювелирный дом в подземном хранилище квартала Ватерлоо Лондонского Тауэра, где хранятся драгоценности британской короны, и знаменитый Тадж-Махал в Индии, действуют безумно строгие правила фотосъемки.

Видео дня

В путешествиях мы делаем очень много самых разных снимков, и так к этому привыкли, что даже не можем представить: фотографирование в некоторых привычных местах на самом деле запрещено и незаконно.

Последствия могут быть самыми разными: от криков охранников, до тюрьмы и штрафов за незаконную фото- или видеосъемку.

Вот шесть самых популярных мест по всему миру, где фотографирование запрещено, а туристам следует помнить о здешних законах во время отпуска.

Эйфелева башня, Париж

Эта знаменитая башня давно стала символом и местом притяжения туристов, особенно когда 20 000 ее лампочек загораются каждую ночь. Но, оказывается, фотографировать или снимать на видео эти прекрасные сверкающие виды Эйфелевой башни, запрещено.

Поскольку подсветка является художественным произведением, европейские законы об авторском праве гласят, что для фотографирования и распространение снимков Эйфелевой башни (в том числе, в социальных сетях) нужно получить специальное разрешение. Конечно, маловероятно, что французские суды начнут расправляться с тысячами фотографий сверкающей башни, которыми путешественники делятся в социальных сетях.

Драгоценности короны, Лондонский Тауэр

Драгоценные украшения Королевского двора хранятся под строгой круглосуточной охраной в Ювелирном доме в Лондонском Тауэре и присмотром 100 камер видеонаблюдения. Внутри Jewel House фотографировать или снимать на видео эти королевские драгоценные камни строго запрещено.

Охранники имеют все полномочия, чтобы вмешаться, если кто-либо будет замечен при попытке сфотографировать драгоценности. Фотографирование бесценной королевской коллекции представляет потенциальную угрозу безопасности, которая может привлечь воров, пытающихся увидеть визуальные признаки слабых мест в системе безопасности.

Объединенные Арабские Эмираты

Туристы в ОАЭ должны быть очень внимательны, когда они фотографируют. В ОАЭ запрещено снимать любые военные объекты, дворцы и правительственные здания. Существует также правило, которое требует, чтобы люди давали свое разрешение, прежде чем попадут в кадр на улице, и эти фотографии не могут быть распространены без согласия каждого, кто есть на фото. Аэропорты ОАЭ также ввели строгий запрет на фото- и видеосъемку.

Есть немало случаев, когда туристы были заключены в тюрьму и оштрафованы за эти незаконные фотографии, хотя они просто не были осведомлены о существующих в стране законах.

Сикстинская капелла, Ватикан

Официальный дом Папы Римского в Ватикане каждый год принимает миллионы посетителей. Сикстинская капелла — священное место, где хранятся одни из самых красивых произведений искусства в мире. Туристы, осматривающие часовню, обязаны соблюдать ряд правил — например, прикрывать голые плечи и носить длинные брюки или юбки.

Но это не все. Существует также запрет на любые фотографии или видео внутри Сикстинской капеллы. Это правило восходит к 1980-м годам, когда японская компания Nippon TV получила эксклюзивные права на фотосъемку, профинансировав проект по восстановлению Сикстинской капеллы стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов. Охрана строгая, и охранникам разрешено удалять фотографии с телефонов посетителей.

Северная Корея

Ни для кого не секрет, что для жителей и гостей Северной Кореи действуют одни из самых строгих правил в мире. Те, кто едет в страну, должны соблюдать определенные законы о фотографировании. Например, на фотографиях памятников, установленных в честь предыдущих правителей Северной Кореи, не допускается «обрезание» какой-либо части тела, поскольку это признак неуважения. А в Кумсусанском дворце Солнца фотографирование полностью запрещено. Посетители, желающие увидеть мавзолей двух предыдущих правителей страны, должны сдать свои телефоны и фотоаппараты, прежде чем войти внутрь.

Тадж-Махал