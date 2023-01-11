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57 минут назад

Цены на туры в Египет взлетели из-за сокращения количества рейсов

TourDom

Турагенты отмечают, что в январе стоимость отдыха в Египте по сравнению с декабрем выросла. В частности, «Коммерсантъ» приводит статистику компании Travelata: «Средний чек при бронировании тура на курорты Красного моря с заездом во второй половине января составил 93,4 тыс. руб., это на 20,7% выше показателя первой половины предыдущего месяца». В «Слетать.ру» фиксируют еще большее подорожание, на 40%.

Цены на туры в Египет взлетели из-за сокращения количества рейсов
Фото: TourDomTourDom

По мнению участников телеграм-канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В», одна из причин повышения тарифов – снятие полетной программы авиакомпании iFly в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которая выполнялась в партнерстве с TEZ TOUR. В конце прошлого года были отменены также рейсы Nordwind. И хотя туроператор Pegas Touristik пересадил своих клиентов на борта Southwind Airlines, объем перевозки при этом сократился.

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«Крупная авиакомпания ушла с рынка, из-за снижения конкуренции цены взлетели», – пишут турагенты. В то же время другие подписчики считают, что туры на курорты Красного моря всегда дорожают в январе: «В декабре всегда самые лакомые цены, из года в год».

«Все зависит от конкретного туроператора. У Библио-Глобуса и “Интуриста” прайсы как были, так и остались, а на январь даже снизились», – говорит Андрей Воскобойников (Travel Management).

Редакция TourDom.ru выяснила стоимость туров в Египет с размещением в популярных курортных отелях с датой заезда в период с 16 по 18 января.

В частности, вполне бюджетно двое туристов смогут отдохнуть в отеле Seagull Beach Resort & Club 4* в Хургаде. Тур на 10 дней с 16 января с питанием all inclusive обойдется в 77 тыс. руб.

За 86 тыс. руб. можно забронировать тур на двоих с проживанием в 4* гостинице Mercure Hurghada, а за 92 тыс. – в Arabella Azur Resort 4*. Отели расположены в Хургаде, вблизи моря.

Отдых в востребованном пятизвездочном отеле Albatros Laguna Vista Beach в Шарм-эль-Шейхе предлагается за 110 тыс. руб. на двоих. Тур рассчитан на 11 ночей (12 дней), вылет 17 января. Другую гостиницу сети Albatros Palace Resort 5* можно забронировать за 140 тыс. руб. на 10 дней. Отель известен красивым коралловым рифом и подходит любителям дайвинга и снорклинга.

Еще одна гостиница, которую рекомендуют турагенты своим клиентам, – Baron Palms Resort Adults Only 5*. Она расположена в Шарм-эль-Шейхе в безветренной бухте (142 тыс. руб. за 10-дневный тур).

Заграница,Коммерсант,
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