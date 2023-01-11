Куда бюджетно улететь в отпуск в пятницу, 13-го

Если после каникул душа все равно хочет отдыха, а время позволяет, держите варианты, куда можно недорого улететь прямо сейчас. Редакция TourDom.ru подготовила для вас обзор выгодных предложений от авиакомпаний. Большинство из них выпадает на пятницу, 13-е.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Из столицы можно достаточно бюджетно улететь в Египет. От 6 тыс. за билет в Шарм-эль-Шейх в пятницу предлагает Red Wings. Чуть меньше 8 тыс. на рейсы 13 и 15 января просит AZUR air. И это все с учетом багажа. Те, кто рассчитывает на недельный отдых и летит налегке, могут рассмотреть возвращение через Стамбул. До Турции Pegasus, далее – «Азимут» или «Победа». Итого от 20 тыс. за билеты туда-обратно. Для желающих задержаться в Египте – бюджетнее всего вернуться через 2 недели на Red Wings – 22 тыс. за round trip.

В ОАЭ в ту же пятницу, 13-го, можно отправиться чартером Air Arabia Abu Dhabi. Полет туда-обратно обойдется в 23 тыс. Причем есть выбор, на какое время остаться в Абу-Даби, – есть обратные вылеты на 20, 24, 27 января. Также масса вариантов по той же цене с вылетом из Москвы 18 января. Во все билеты включен багаж.

Есть неплохие предложения и из регионов. Например, из Уфы в Дубай можно улететь меньше чем за 8 тыс. с багажом на AZUR air в эту пятницу. Обратно можно отправиться стыковочным рейсом «Азимута» через Минводы. 25, 26, 27 января на рейс попадете за 14 тыс., но актуально только для тех, кто готов лететь налегке. С багажом стоимость будет выше наполовину.

Желающим отправиться в Анталью Pegasus предлагает недельный round trip за 12 тыс. с багажом из Москвы. В ту же цену можно уложиться, если выбрать обратный рейс Turkish Airlines. В крайнем случае можно взять билеты туда-обратно с ручной кладью у «Победы» или S7 – 13 тыс. и 14 тыс. соответственно. А из Екатеринбурга в Анталью 13 и 16 января Southwind увезет с багажом всего за 6,8 тыс. руб. Обратно можно вернуться стыковкой через Москву рейсами S7 и «Уральских авиалиний» 28 января. Все путешествие выйдет в 20 тыс. руб.