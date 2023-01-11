Туристы мерзнут в Шарм-эль-Шейхе: где отдыхать комфортнее

Российские туристы жалуются на прохладную погоду на курортах Египта. Особенно достается Шарм-эль-Шейху: днем там сейчас +20…+21 °С, ночью – +14…+15 °С. Даже гулять холодно, пишут в отзывах некоторые россияне. В телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» турагенты поделились своим опытом и рекомендовали отели и бухты «мерзлявым» туристам.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Курорты Шарм-эль-Шейха протянулись на три десятка километров с северо-востока на юго-запад Синайского полуострова. Зимой можно и загорать, и купаться, так как днем солнце припекает, а температура воды в море доходит до +22 °С. Однако на уровень комфорта очень сильно влияют ветра, преимущественно дующие с севера и северо-востока. Защищенные от сильных порывов бухты и отели, имеющие бассейны с подогревом, – неизменно пользуются повышенным спросом.

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Рас-ум-эль-Сид

На самой южной точке Шарм-эль-Шейха в районе Хадаба расположена бухта Рас-ум-эль-Сид. Пляжная зона, которую еще нередко называют Golden Beach – небольшая песчаная полоса под высоким скалистым обрывом. Береговая линия представляет собой всего лишь дугообразный изгиб, но это одно из самых маловетреных мест в Шарме, отметила подписчица с ником Viktoria.

«Для зимнего отдыха очень рекомендую Faraana Reef Resort 4* (Club El Faraana Reef 4*), Reef Oasis Beach & Senses 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на второй линии от Reef Oasis Beach Resort 5*. Оба отеля сети Reef Oasis часто на стопе, поэтому бронируйте заранее, народ знает, куда надо ехать зимой», – поделилась Viktoria в чате.

Рядом расположен комплекс Jaz Fanara Resort 4*, на территории которого два подогреваемых бассейна, в том числе детский. Бассейн с подогревом в зимний период есть и в отеле неподалеку от пляжа – Renaissance Golden View Beach Resort 5*.

Шарм-эль-Майя

Самое тихое место, пожалуй, – Шарм-эль-Майя, что напротив Старого города. Фактически это закрытая бухта с небольшим выходом в море. Здесь песчаное дно и пологий заход в воду. Вот оценка Юлии Полумисковой из профессионального канала: «У меня в топе Seti Sharm Resort 4*, идеальное местонахождение, самое то для мерзлявых». Неподалеку – Iberotel Palace Sharm El Sheikh 5 * с крытым подогреваемым бассейном.

На берегу этой бухты также расположен Xperience Golden Sandy Beach 4*. А на другой стороне – Beach Albatros Sharm 4*, где главный бассейн – с подогревом. Пляжная зона отеля также доступна для гостей двух комплексов из цепочки – Albatros Aqua Blu Resort 4* и Albatros Aqua Park Sharm El Sheikh 5*, с аквапарками и подогреваемыми в зимний период бассейнами.

Наама Бей

Среди популярных мест у экспертов – Наама Бей. Первые отели в Шарм-эль-Шейхе появились именно в этой бухте. Пляжная зона защищена скалистыми утесами: нет больших волн и не такой сильный ветер. Здесь немало топовых отелей, в том числе построенных в последние годы. Среди гостиниц высокой ценовой категории можно назвать Tropitel Waves Naama Bay Hotel 5* и Tolip Inn Sharm 5*.

От Гарденс Бей до Корал Бей

Пляж Гарденс Бей – полоска моря между Наама Бей и Корал Бей. По словам подписчицы телеграм-канала Shkolina Liudmila, на 10 января туристы отдыхают в Park Regency Sharm El Sheikh Resort 5* и «говорят, норм – вполне купабельно». В этом районе, в частности, также Continental Garden Reef Resort 5* и Continental Plaza Aqua Beach 5*.

В глубине соседней бухты Корал Бей – комплекс Domina Coral Bay Oasis Hotel & Resort 5*, который имеет несколько подогреваемых бассейнов.

Шаркс Бей

Защищенные от холодных зимних ветров места можно также найти в большом заливе Шаркс Бей, где немало комплексов класса люкс с подогреваемыми открытыми и крытыми бассейнами и аквапарками. Красноречивый пример приводит подписчик с ником L-voyage Tula: «Baron Palms Resort 5* так построен, что территория закрыта от ветра целиком». Данный комплекс расположен недалеко от аэропорта на второй линии и принимает гостей с 16 лет.