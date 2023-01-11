«Унылая картина»: россиянка описала поездку в ОАЭ

Российская путешественница вместе с подругой отправилась на отдых в ОАЭ и описала поездку фразой «унылая картина». Своими впечатлениями россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Читательница портала рассказала, что они искали «очень бюджетные» туры в ОАЭ и даже не рассматривали варианты отдыха в Египте или Турции.

Россиянки нашли путевки за 90 тысяч рублей на двоих с вылетом на следующий день и поторопились их приобрести. Однако по прибытии девушек ожидало разочарование: их трехзвездочный отель Flamingo Beach Resort находился далеко от цивилизации в деревне Умм-аль-Кувейн. В этом месте много заброшенных зданий и строек, отметила автор.

Автор публикации также пожаловалась на грязный пляж и отель, в котором останавливаются люди с «уровнем культуры ниже плинтуса» из Пакистана, Афганистана, Бангладеша. Они якобы заезжают большими компаниями и шумно проводят время с детьми. Кроме того, в отеле оказался плохой шведский стол, который не включал десерты и фрукты. Путешественница заявила, что «кофе утром постоянно заканчивался, а хлеб был перемороженный, разогретый и сухой».

«Лучше бы за эти деньги отдохнули в Турции, пусть без моря, но жили бы в отличном номере, купались в бассейн и грелись в хаммаме», — считает путешественница.