Россиянка перечислила минусы переезда в Таиланд

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Таиланде и перечислила минусы переезда в эту страну. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам девушки, самым главным недостатком для нее стало отсутствие теплой воды. Она пожаловалась, что водонагреватели есть лишь в некоторых отелях, их установили специально для туристов. Сами тайцы отдают предпочтение холодной воде даже в душе, а порой они моются дождевой водой, заметила путешественница.

«Но допустим, в квартире, которую вы снимаете, вы установили водонагреватель — тогда хотя бы душ будет приятно принимать. Но умываться, мыть руки и посуду придется в холодной воде. После дождя вода течет просто ледяная. Тут ручка у крана тоже одна, без выбора воды», — объяснила она.