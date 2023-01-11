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1 час назад

Россиянка перечислила минусы переезда в Таиланд

Lenta.ru

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Таиланде и перечислила минусы переезда в эту страну. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка перечислила минусы переезда в Таиланд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, самым главным недостатком для нее стало отсутствие теплой воды. Она пожаловалась, что водонагреватели есть лишь в некоторых отелях, их установили специально для туристов. Сами тайцы отдают предпочтение холодной воде даже в душе, а порой они моются дождевой водой, заметила путешественница.

«Но допустим, в квартире, которую вы снимаете, вы установили водонагреватель — тогда хотя бы душ будет приятно принимать. Но умываться, мыть руки и посуду придется в холодной воде. После дождя вода течет просто ледяная. Тут ручка у крана тоже одна, без выбора воды», — объяснила она.

Ершова также отметила, что в Таиланде сложно сварить себе чашку чая, поскольку газ в баллоне все время заканчивается. Сам чай в стране тоже нелегко найти, поскольку он продается лишь в больших супермаркетах или в курортных зонах, где отдыхают туристы. Блогерша объяснила, что тайцы не очень любят чай.

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