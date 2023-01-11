Отелям Турции предложили отказаться от системы «все включено»

Туроператор из турецкого города Сиде Эрол Гюльдал заявил, что Турции необходимо отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансион, чтобы получить больше прибыли.

В Турции отельерам предложили отказаться от системы "все включено" и перейти на систему полупансиона, чтобы заработать больше денег. Эту позицию турецкой туристической газете Turkiye Turizm высказал Эрол Гюльдал, туроператор из Сиде.

Кроме того, по мнению экспертов, владельцы отелей и отелей, которые работают по системе "все включено", дают понять, что зарабатывают не так много денег, как раньше. Более того, если в стране вскоре будет внедрена система полупансионов, качество кухни в ресторанах Анталии и других популярных туристических городах улучшится, а гастрономический туризм станет более приоритетным направлением.