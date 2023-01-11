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24 минуты назад

Отелям Турции предложили отказаться от системы «все включено»

runews24.ru

Туроператор из турецкого города Сиде Эрол Гюльдал заявил, что Турции необходимо отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансион, чтобы получить больше прибыли.

Отелям Турции предложили отказаться от системы «все включено»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Турции отельерам предложили отказаться от системы "все включено" и перейти на систему полупансиона, чтобы заработать больше денег. Эту позицию турецкой туристической газете Turkiye Turizm высказал Эрол Гюльдал, туроператор из Сиде.

Эксперт напомнил, что система полупансионов работала на популярных турецких курортах до 2000-х годов. Только таким образом туристический сектор сможет привлечь больше "богатых туристов", сказал Гюльдал.

Кроме того, по мнению экспертов, владельцы отелей и отелей, которые работают по системе "все включено", дают понять, что зарабатывают не так много денег, как раньше. Более того, если в стране вскоре будет внедрена система полупансионов, качество кухни в ресторанах Анталии и других популярных туристических городах улучшится, а гастрономический туризм станет более приоритетным направлением.

Заграница,Все включено,
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