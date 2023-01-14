Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Привычки аргентинцев, которые не поймут в России: видео

Мира Маркина

Аргентина — страна с совершенно другой культурой, и многие привычки местных могут удивить российских путешественников. Переехавшая туда жить девушка по имени Екатерина @katia.nokhrina рассказала в своем TikTok-аккаунте, что могут не понять наши туристы в поведении аргентинцев.

Так, в Аргентине не очень хороший сервис в заведениях. Большинство россиян, по словам блогера, назвали бы его "наплевательским", но в стране просто не принято слишком заботиться о клиентах, так, как это принято в России. Иногда местных приходится чуть ли не уговаривать взять твои деньги.

Аргентинцы также привыкли очень поздно ужинать — около 10 вечера, когда уже нужно ложиться спать. Раньше еду в гостях вы вряд ли получите.

Смотрите видео, чтобы узнать о других привычках, которые не понравились бы россиянам в жителях Аргентины.

7 продуктов, которых нет в Аргентине

Ранее мы показывали ролик о том, почему все любят турецкий город Каш.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители