Привычки аргентинцев, которые не поймут в России: видео

Аргентина — страна с совершенно другой культурой, и многие привычки местных могут удивить российских путешественников. Переехавшая туда жить девушка по имени Екатерина @katia.nokhrina рассказала в своем TikTok-аккаунте, что могут не понять наши туристы в поведении аргентинцев.

Так, в Аргентине не очень хороший сервис в заведениях. Большинство россиян, по словам блогера, назвали бы его "наплевательским", но в стране просто не принято слишком заботиться о клиентах, так, как это принято в России. Иногда местных приходится чуть ли не уговаривать взять твои деньги.

Аргентинцы также привыкли очень поздно ужинать — около 10 вечера, когда уже нужно ложиться спать. Раньше еду в гостях вы вряд ли получите.

Смотрите видео, чтобы узнать о других привычках, которые не понравились бы россиянам в жителях Аргентины.