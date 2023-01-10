Российских туристов ждут в Анголе: правила въезда

В 2023 году в ангольской столице Луанде открывают новый международный аэропорт и надеются на запуск прямого авиасообщения с Россией. Редакция TourDom.ru уточнила правила въезда и особенности пребывания в этой стране.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Виза и вакцинации – обязательны

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Российским туристам для посещения Анголы необходима виза. Заявление можно подать онлайн через официальный портал, прикрепив требуемые копии документов. Предварительное одобрение на въезд является основанием для выдачи визы в аэропорту Луанды по прибытии. Оно действительно в течение месяца, на этот же срок можно оставаться в стране. Оплата по факту – 120 долларов США.

Как уточняют на веб-странице Консульского департамента МИД России, срок действия паспорта для получения ангольской визы должен составлять не менее 6 месяцев. Туристу необходимы: наличие брони в отеле и обратный билет, международный сертификат о прививке от желтой лихорадки.

Ангола принимает туристов только с подтвержденным статусом по Covid-19. В обязательные требования входит отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки. В стране одобрены «Спутник V» и «Спутник Лайт», о необходимости иметь на руках сертификат о прививке необходимо уточнить у перевозчика.

На сайте дипведомства рекомендуют сделать троекратную вакцинацию от гепатита B за 3 месяца до путешествия, для детей до 16 лет – от менингита A и C, а также соблюдать меры по профилактике малярии. Опытные туристы советуют при поездке в Анголу оформить медицинскую страховку, так как достаточно много инфекционных и других опасных заболеваний.

Все документы должны быть на английском или португальском языке.

Перелет в Анголу: как добраться

В отсутствии прямых авиарейсов до столицы Анголы можно добраться из Москвы и других российских городов с пересадками.

В марте, к примеру, самую низкую стоимость билетов предлагает Royal Air Maroc – 76 тыс. руб. туда-обратно с вылетом 8-го числа и возвращением 23 марта. По данным ресурса по бронированию, время в пути по маршруту Домодедово – Касабланка – Луанда – сутки.

На крыльях Ethiopian Airlines на перелет из Домодедово в Луанду со стыковкой в Аддис-Абебе запланировано 17 часов, а обратный маршрут – 15 часов. Общая цена на одного пассажира – 137,5 тыс. руб. с отправлением 7 марта и возвращением 22-го числа.

Также из Домодедово можно отправиться в путешествие с авиакомпанией Emirates с пересадкой в Дубае. За билеты до Анголы в оба конца придется заплатить 170 тыс. руб. на 10–24 марта. Дорога занимает 17–18 часов.

Из Внуково до Луанды есть маршрут Turkish Airlines через Стамбул. В системе по поиску авиабилетов стоимость кресла туда-обратно составляет 187,5 тыс. руб. на 10–24 марта. В расписании на перелеты отводится 16 и 18 часов соответственно.

Валюта Анголы: 7 кванз за рубль

Национальная валюта Анголы – кванза – в честь одноименной реки. В последние десятилетия в стране было несколько денежных реформ и замен денежных знаков. С купюр исчезли 6 нулей в 1999 году. В 2020 году в обращение были запущены банкноты с новым дизайном номиналом 200, 500, 1000, 2000 и 5000. Мелкие купюры – из ранних серий.

В Анголу лучше приезжать с наличными долларами. Обмен денег – в банках и обменниках. Текущие котировки местного центробанка – около 503 кванзы за один доллар. По договорному курсу возможен обмен в отелях и у нелегальных менял. В соцсетях обращают внимание, что в частном порядке высок риск стать жертвой мошенников или просто быть ограбленным.

Безналичная оплата есть в крупных торговых точках и отелях. Теоретически возможно снять наличные с российских карт UnionPay. По информации на сайте Global UnionPay Card, в Анголе 3 тыс. банкоматов обслуживают эту платежную систему. Кросс-курс российского рубля к кванзе – 1:7.

Безопасность в Анголе

Посещение Анголы сопряжено с определенным риском. Российская консульская служба сообщает о высоком уровне уличной преступности, контролировать которую удается лишь в отдельных районах основных городов. Среди рекомендаций – ограничить пешие прогулки по Луанде, а в сельскую местность ездить в дневные часы. На проселочных дорогах есть опасность попасть на заминированные ранее в ходе многолетней гражданской войны участки.

До настоящего времени лишь немногие российские туристы побывали в Анголе. Ссылаясь на личный опыт, в соцсетях советуют оставлять в отеле дорогие вещи и брать с собой минимум денег. Не носить на виду фотоаппараты и смартфоны. При обмене валюты – не светить крупными суммами.

В чатах предлагают составлять четкий план передвижений с заранее вызванным такси и при поездках на междугородних автобусах, отмечая, что за пределами столицы риски для туристов значительно ниже. Напоминая о постоянном контроле за окружающей обстановкой, путешественники говорят при этом о добродушии и отзывчивости местных жителей.

В приоритете – сафари

Гости страны очарованы ландшафтами Анголы, богатым животным миром и нетронутой природой. Но при этом сетуют на слабо развитую туристическую инфраструктуру и неоправданно дорогой сервис. В частности, столица страны побывала в лидерах среди самых дорогих городов мира для проживания иностранцев, опередив Гонконг, Токио, Цюрих, Сингапур.

В Луанде стоимость отеля 4* – 250–350 долларов в сутки. Комфортные поездки по стране – на арендованном транспорте, где стоимость внедорожника – от 100 долларов в день. Есть проблемы с поиском гида-переводчика: основной язык – португальский.

Несмотря на наличие большой береговой линии, пляжный отдых практически отсутствует. «Пляжи Луанды используются как помойки и сортир. Но в целом страна очень интересная», – пишет в «Крыше ТурДома» путешественник Николай Баландинский. На своей странице он делится фото из поездки к племени мвила.

Есть туристические маршруты в саванну на сафари и охоту, в джунгли и на водопады. Такие туры требуют приличных денег и помощи для их организации, делятся впечатлениями туристы.