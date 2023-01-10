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32 минуты назад

Таиланд вернул ограничения для туристов, но есть важная тонкость для россиян

TURIZM.RU

В отличие от растущего списка иностранных правительств, тайские чиновники здравоохранения не ориентируются конкретно на путешественников из Китая с новыми правилами пересечения границы в связи с пандемией. Напротив, они требуют от всех въезжающих доказательств, что они полностью вакцинированы против COVID-19.

Таиланд вернул ограничения, но для русских есть нюанс
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Это внезапное повторное введение требования о вакцинации создало огромную неопределенность для тысяч иностранных путешественников, которые не были вакцинированы или сделали это в 2020 году, но уже забронировали поездку в Таиланд.

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В заявлении регулятора гражданской авиации Таиланда говорится, что пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны будут предъявить доказательства вакцинации против COVID-19 или выздоровления в течение шести последних месяцев, прежде чем их пустят на борт самолета, направляющегося в Королевство.

Тайские официальные лица первоначально заявили, что непривитым посетителям будет разрешен въезд в Таиланд только в том случае, если у них будет письмо от лечащего врача с обоснованной причиной отказа от вакцинации.

Эти правила потенциально могли перевернуть бесчисленные планы поездок и нанести еще больший ущерб и без того пострадавшей туристической индустрии Таиланда. Авиакомпании и туроператоры быстро возразили против пограничных мер, и в самую последнюю минуту Управление гражданской авиации Таиланда предоставило лазейку для непривитых путешественников.

Согласно последней редакции правил, авиакомпании по-прежнему обязаны проверять документы о вакцинации или освобождении от нее, но если путешественники не представят эти документы, им все равно будет разрешено путешествовать в Таиланд.

По прибытии непривитых или не имеющих соответствующих документов путешественников просто заставят сдать тест на COVID-19.

Эти правила действуют по крайней мере до конца января, пока официальные лица будут следить за распространением COVID-19 – особенно в свете того, что Китай вновь открывается миру.

Ну а тем, кто привит российским «Спутником» во всех его вариантах, беспокоиться не о чем. Даже если они вакцинировались в самом начале пандемии. Тайцы просто-напросто не проверяют срок давности вакцинации. А с портала Госуслуг прививочные сертификаты тоже никто не удаляет. Скачивайте английский вариант документа и «добро пожаловать в Страну улыбок».

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