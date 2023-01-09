В Дубае показали проект самого большого в мире аэропорта

Власти ОАЭ намерены построить самый большой аэропорт в мире в Дубае за счет расширения воздушной гавани Аль-Мактум, известной как Dubai World Central. Подробности обновленного проекта с пятью взлетно-посадочными полосами, одна из которых будет полностью отдана для Airbus A380, опубликованы на сайте правительства ОАЭ. По расчетам новый хаб к 2027 году сможет обслуживать от 160 до 260 млн пассажиров в год. При этом он не заменит главный международный аэропорт Дубая (DXB), их планируется связать высокоскоростной железной дорогой.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным Международного совета аэропортов (ACI), дубайский аэропорт 3 года подряд удерживает лидерство по количеству пассажиров из других стран, в 2021 году таких было более 21 млн, данные приводятся на сайте организации.

Действующий рекорд по общему количеству пассажиров у аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта (75,7 млн человек в 2021 году).

Власти Саудовской Аравии тоже хотят создать крупнейший международный хаб, об этом они заявили в конце ноября прошлого года. Планируется, что новая воздушная гавань в Эр-Рияде будет способна обслуживать до 185 млн человек в год. Это часть большого плана по превращению страны в лидера туротрасли на Ближнем Востоке.