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1 час назад

Популярная курортная страна Азии ужесточила въездные требования для россиян

Lenta.ru

Власти Вьетнама усилили проверки в аэропортах и на границе из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции. Об ужесточении требований для въезжающих в страну граждан, в том числе россиян, заявил премьер-министр популярной курортной страны Азии Фам Минь Тинь, его слова приводит VnExpress со.

Власти Вьетнама ужесточили въездные требования для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вьетнамский премьер отметил, что эффект от прививок против COVID-19, несмотря на высокие показатели по вакцинации, со временем ослабевает.

«Это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне празднования Нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с коронавирусом в некоторых государствах», — пояснил он.

В связи с этим в своем обращении к гражданам Фам Минь Тинь призвал усилить меры по контролю заболеваемости на границах страны, в аэропортах, а также в медицинских учреждениях и ключевых туристических зонах. Более того, он поручил министерству культуры, спорта и туризма Вьетнама «принять меры для защиты туристов и местных жителей».

Заграница,
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