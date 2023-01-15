Остров, на котором не удастся остаться в живых больше суток: видео

Остров Кеймада Гранди находится на юге Бразилии рядом со штатом Сан-Паулу, но на нем не проживает ни одного человека, так как остров заполонен ядовитыми змеями.

Блогер Puhango поделилась в TikTok более подробной информацией об этом острове, а именно тем, что на нем приходится 9 змей на один квадратный метр, и с каждым годом их количество только увеличивается. Власти Бразилии приняли решение о наложении запрета на посещение данного места, так как нахождение там несет угрозу жизни туристов.