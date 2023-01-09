«Выгодный горящий тур»: сколько стоит отдых в Таиланде

Минздрав Таиланда отменил требование, озвученное 7 января, о проверке сертификатов о вакцинации от коронавируса у туристов по прибытии в страну. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, какие ограничения все еще актуальны для российских туристов, сколько стоят туры и в какое время года стоит отправляться в отпуск в Таиланд.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, власти Таиланда приняли рациональное решение об отмене нововведений. Российским туристам нужно будет сделать только тестирование на коронавирус по прибытии в страну.

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— Для российских туристов нет ограничений для въезда в Таиланд. Однако приезжие без сертификата о вакцинации будут проходить ПЦР-тестирование на коронавирус в аэропорту. При положительном анализе туристы обязаны соблюдать семь дней карантина. Все остальные ограничения утратили свою силу, — объяснил Мельник.

Эксперт рассказал, какое время года самое подходящее для отдыха в Таиланде и стоит ли опасаться сезона дождей:

— Сезон дождей в Таиланде проходит летом и в начале осени. Это пятиминутные проливные дожди, которые быстро заканчиваются, и снова начинает светить солнце. Их не стоит бояться и отменять поездку. В целом это круглогодичный курорт. Однако самыми лучшими месяцами для отдыха являются октябрь, ноябрь, март и апрель. Я не советую планировать отпуск в Таиланде летом.

На данный момент россияне могут выгодно отдохнуть в Таиланде с помощью горящих туров, подчеркнул Мельник.

— В январе можно купить выгодный горящий тур. Стоимость начинается от 65 тысяч рублей с человека на 11 дней и 10 ночей. В турпакет входит прямой перелет из Москвы в Бангкок, проживание в трехзвездочном отеле в Паттайе и питание «Завтраки», — рассказал собеседник «ВМ».

Ежедневно из Москвы летают десятки прямых рейсов от разных авиакомпаний. Россияне могут смело планировать отпуск в Таиланде, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что власти Таиланда в субботу, 7 января, ужесточили правила въезда для туристов. В министерстве здравоохранения страны отметили, что новые ограничения ввели из-за большого потока приезжих, в том числе из Китая. Они традиционно едут в страну на праздник Весны, который в этом году начнется 22 января.

Предполагалось, что при посадке на рейс туристы старше 18 лет должны предоставить:

Сертификат о вакцинации от коронавируса одним из признанных в стране препаратов. В список входят российские «Спутник V» и «Спутник Лайт». Последняя доза препарата или однокомпонентная вакцина должны быть сделаны не ранее 14 дней до прибытия в страну;Справку о выздоровлении от СOVID-19. Она должна быть получена не позднее чем за 180 дней до вылета;Справку об освобождении от вакцинации по состоянию здоровья.