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1 час назад

Первый тур из Владивостока в Хуньчунь: цены и дополнительные экскурсии

РИА "ФедералПресс"

Первые туристические путевки в Китай на 13 января появились в продаже. Четырехдневный отдых в Хуньчуне обойдется приморцам в 8700 рублей.

Первый тур из Владивостока в Хуньчунь: цены
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Согласно программе тура, выезд состоится 13 января в 4 утра из Владивостока. В стоимость также входит проживание в гостинице «Мандарин». Также туристы смогут провести вес 25 кг. Путевки можно приобрести в турагентствах Sunmar и «Анекс Тур».

Как говорится в объявлении на farpost.ru, помимо автоуслуг и проживания в гостинице в стоимость путевки входят страховые и экологические сборы, групповая виза, услуги опытного руководителя и четыре бесплатные экскурсии.

За отдельную плату туристы смогут посетить горнолыжную базу, источники, аквапарк, а также побывать на различных экскурсиях. Так, полюбоваться на вечерний Хуньчунь будет стоить 50 юаней, посетить горнолыжную базу от 280 до 340 юаней, отдельно придется заплатить за оборудование – 320 юаней. При посещении источников – 410 юаней. Экскурсия на стеклянный мост с обедом стоит 360 юаней, а отправиться в ДуньХуа на сапсане – 400 юаней. Посещение источников и аквапарка в городе Яньцзи обойдется в 300 юаней, а с барбекю и экскурсией по вечернему городу – 400 юаней.

Согласно данным Центробанка, на 9 января 2023 года 1 юань равен 10,47 рублям.

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