Россиянам напомнили о безвизовых странах с прямыми рейсами

Большая часть мира для наших туристов по-прежнему не доступна.

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В силу геополитических причин у россиян осталось не так много зарубежных мест отдыха, куда можно полететь без визы и прямым рейсом.

Однако постепенно число таких стран увеличивается, в силу чего специалисты решили россиянам эти направления назвать.

Сейчас в этом списке тридцать две страны, из которых шесть стран соответствуют практически круглогодичному варианту отдыха на море: Индия, Иран, Таиланд, Турция, Египет и Мальдивы.