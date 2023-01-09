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4 часа назад

Российским путешественникам назвали безвизовые страны с прямыми рейсами

Inc-News

Большая часть мира для наших туристов по-прежнему не доступна.

Россиянам напомнили о безвизовых странах с прямыми рейсами
Фото: Inc-newsInc-news

В силу геополитических причин у россиян осталось не так много зарубежных мест отдыха, куда можно полететь без визы и прямым рейсом.

Однако постепенно число таких стран увеличивается, в силу чего специалисты решили россиянам эти направления назвать.

Сейчас в этом списке тридцать две страны, из которых шесть стран соответствуют практически круглогодичному варианту отдыха на море: Индия, Иран, Таиланд, Турция, Египет и Мальдивы.

Помимо этого сообщается, что в наступившем году планируется запуск прямых безвизовых рейсов из России в Индонезию, Намибию и Зимбабве.

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